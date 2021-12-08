إسرائيل تعلن اعتقال خلية من حماس في الخليل كانت تخطط لتنفيذ هجمات مسلحة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أحبط بنية تحتية كان يستخدمها نشطاء من حركة حماس، وعثر بحوزتها على مبالغ مالية وأسلحة.

وذكرت قناة (كان) العبرية أن ”جهاز الشاباك وضع يده على بنية تحتية تابعة لحماس في منطقة الخليل كانت تدار من الخارج، بعد اعتقال أربعة من أعضائها من قرية صوريف في الخليل“.

وأشارت إلى أنه ”تم الاستيلاء على بندقية ومبلغ مالي بحوزة الخلية التي تم اعتقالها، وأنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية“.

ولفتت القناة العبرية إلى أن الخلية تدار بإيعاز من ناشط من حماس يدعى عبدالرحمن غنيمات ويقيم حالياً في تركيا، فيما يشار إلى أن غنيمات هو أحد الأسرى المفرج عنهم بموجب صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل عام 2011، التي أفرجت الحركة خلالها عن الجندي الإسرائيلي الأسير لديها جلعاد شاليط، مقابل إفراج إسرائيل عن 1050 أسيراً فلسطينياً.

وكان ”الشاباك“ الإسرائيلي أعلن، الشهر الماضي، إحباط بنى تحتية واسعة النطاق لحركة حماس في الضفة الغربية، كانت تهدف لتنفيذ ما وصفها بـ ”هجمات قاسية“ في إسرائيل، حيث تم اعتقال أكثر من 50 ناشطاً من حماس.

وقال ”الشاباك“، في بيان له في حينه، إنه ”وفي عملية مشتركة نفذها مع الجيش والشرطة وحرس الحدود الإسرائيلي، تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمواد لصنع حوالي 4 أحزمة ناسفة من خلايا تابعة لحماس بالضفة الغربية“.

وأكد أن الخلايا التي تم الكشف عنها تحصل على تمويلها من قبل القيادي في حماس صـالح العـاروري، وتهدف لتنفيذ عمليات في عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك احتمال تنفيذ هجمات تفجيرية ”مفخخة“ في إسرائيل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد أصدر أوامره قبل أيام برفع مستوى التأهب للجنود الإسرائيليين على الحواجز في الضفة الغربية.

وبحسب بيان صدر عن مكتب غانتس، طالب الأخير برفع مستوى التأهب والاستنفار في جميع المعابر والحواجز العسكرية في الضفة الغربية، في أعقاب عملية دهس نفذها فتى فلسطيني في مدينة طولكرم.

تأتي هذه التطورات في ضوء استمرار العمليات الفردية في الضفة الغربية ومدينة القدس، حيث شهدت خلال الأسبوع الماضي سلسلة من عمليات الطعن والدهس ضد الجنود الإسرائيليين، مما أسفر عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، تحدثت في وقت سابق عن وجود خشية لدى الجيش الإسرائيلي من موجة جديدة من العمليات الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، مع تزايد أعدادها خلال الشهرين الماضيين.