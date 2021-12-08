الكاظمي يعلن أن انفجار البصرة كان يستهدف ضابطا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن الانفجار الذي قتل أربعة أشخاص يوم الثلاثاء في البصرة، جنوب العراق، كان يستهدف ضابطاً في القوات الأمنية.

وأكّد مصدر أمني لوكالة ”فرانس برس“، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الضابط المستهدف وهو ضابط في المخابرات، كان يحقق في قضايا اغتيال ناشطين.

وقُتل أربعة أشخاص على الأقلّ وأُصيب أربعة آخرون بجروح، يوم الثلاثاء، في انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مستشفى في وسط البصرة، كبرى مدن جنوب العراق، وفق ما ذكرت قوات الأمن. ولم تتبنَ حتى الساعة أي جهة التفجير.

وقال الكاظمي في كلمة له اليوم الأربعاء: ”شاهدنا بالأمس كانت هناك محاولة لاغتيال أحد الضباط في البصرة؛ لأنه كان يبحث عن الجناة ويبحث عن فرق الموت“.

ومنذ التظاهرات التي هزت العراق في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ضدّ الفساد والبطالة، تعرّض العشرات من الناشطين للاغتيال أو محاولات الاغتيال، فيما اختطف آخرون لوقت قصير.

وتعهدت الحكومة برئاسة الكاظمي، التي تولت المسؤولية في أيار/ مايو العام 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.

وذكّر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بأن قاتل الباحث هشام الهاشمي الذي اغتيل أمام منزله في تموز/يوليو 2020، بات ”اليوم في السجن وينتظر حكم العدالة“.

وأضاف مصطفى الكاظمي: ”نحيّي القضاة الشجعان في مدينة الفيحاء البصرة الذين لم ترعبهم الابتزازات والتخويف من قبل الجماعات وفرق الموت“.

ومطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة في البصرة حكما بالإعدام شنقا بحق المتهم الرئيسي بقتلِ صحافيين معروفين بنشاطهما الداعم للاحتجاجات قبل عامين، في المدينة الواقعة في أقصى جنوب البلاد.