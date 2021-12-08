خلال لقائه عباس.. قيس سعيد يدعو الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر جمعه مع الرئيس الفلسطيني، أن تونس تهتم بالقضية الفلسطينية وموقفها منها راسخ وثابت، مؤكدًا على أهمية الوحدة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين.

وقال ”سعيّد“ خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد في قرطاج، إن هذا أول لقاء يجمعه برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعد أن جمعتهما اتصالات هاتفية في العديد من المناسبات.

وأضاف: ”تحدثت مع الرئيس عباس عن وحدة الصف الفلسطيني، والخروج من هذا الوضع إلى وضع جديد يقوم على الوحدة وليس الانقسام، لأن انقسام الصف يؤدي إلى إضعاف العمل من أجل تحرير فلسطين“، مؤكدًا أن هناك من يستغل الانقسامات لتغييب الحق الفلسطيني.

وأكمل: ”أنا على يقين من أن الوحدة بين كل فصائل المقاومة من منظمة التحرير الفلسطينية هي التي يمكن أن تمهد الطريق لتحرير فلسطين دون أي تدخل في القرار الفلسطيني، ودون أي وصاية على القرار الفلسطيني المستقل“.

وتابع سعيد قائلًا: ”إن شاء الله ستتحقق هذه الوحدة، وسواء كان اللقاء في الجزائر أو تونس المهم أن تتحقق هذه الوحدة لأنهم يلعبون على الانقسام، وحين تتحقق هذه الوحدة يكون الموقف أقوى، رضينا بالشرعية الدولية، وهي شرعية منقوصة وظالمة، لكن تلك الشرعية لم تحترم“.

وأردف الرئيس التونسي: ”تحدثت مع الرئيس عباس عن هذه المحطات، والعمل الذي يجب أن نسير في طريق جديدة من أجل تحقيقه، موضحًا أن أكبر الأخطار التي تتهدد الأمة، والقضية، والحق، هو الخطر الدخيل، وليس الخطر القادم من الخارج“.

لقاء صحفي مشترك لرئيس الجمهورية #قيس_سعيد مع فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. #TnPR https://t.co/JqevRVzwJV — Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) December 8, 2021

وحول العلاقات الثنائية بين البلدين، قال سعيّد: ”سنعمل على توطيد علاقاتنا الثنائية في كافة المجالات حتى لو كنا دولة محدودة الإمكانيات، وسنقتسم معكم رغيفنا، ولن نتردد أبدًا في التعاون الكامل مع الشعب الفلسطيني في كافة المجالات“.

وأعلن سعيّد عن استعداد تونس لرفع أعداد المنح والمقاعد الدراسية المخصصة للطلبة الفلسطينيين، وتطوير آليات التعاون مع دولة فلسطين في كل المجالات الصحية، والتكونين المهني والتدريب، وغير ذلك.

وأكد ”سعيّد“ أن فلسطين ليست ضيعة أو بستانًا حتى تكون موضع صفقة، كما جرى قبل فترة من جعلها ضمن صفقة القرن، على حد قوله.