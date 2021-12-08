البرلمان الأردني يوافق على جلسة لمناقشة "إعلان النوايا" مع الإمارات وإسرائيل

وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء على السماح بمناقشة المذكرة النيابية الموقعة من 76 نائبا والمتعلقة بتوقيع ”إعلان نوايا“ بين الأردن والإمارات وإسرائيل والمعروف باتفاقية المياه مقابل الطاقة.

وذكر المجلس عبر صفحته الرسمية في ”فيسبوك“ أن المجلس ”صوت خلال الجلسة الرقابية التي عقدها صباح اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، على السماح بمناقشة المذكرة النيابية“.

وقال الدغمي خلال الجلسة، إنه واستنادا إلى النظام الداخلي سيتم تحديد موعد لعقد جلسة خاصة لمناقشة الاتفاق؛ ما أدى الى احتجاج نواب والانسحاب من الجلسة بعد أن فقدت النصاب، إذ تم رفعها لمدة نصف ساعة.

وعقب التصويت طلب النائب صالح العرموطي مغادرة المسؤول الذي وقّع ”إعلان النوايا“ مع إسرائيل في إشارة إلى وزير المياه والري محمد النجار، إلا أن رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي اعتبر أن طلبه غير قانوني.

لكن رد الدغمي على العرموطي دفعه ونواب آخرين إلى مغادرة الجلسة، باعتبار أنهم ”لا يحضرون في مكان واحد مع مسؤول أردني وقّع اتفاقية مع إسرائيل“.

وقبل انعقاد الجلسة شهد محيط مجلس النواب وسط العاصمة الأردنية عمّان، وقفة احتجاجية، نظمها نقابيون وناشطون، طالبوا خلالها مجلس النواب بـ“إبطال إعلان النوايا الموقع بين الحكومة وإسرائيل“، باعتبار أنها تشكل خطورة كبيرة على الدولة، على حد وصفهم.

وفي الـ22 من نوفمبر/ تشرين الثاني وقعت الإمارات العربية المتحدة، والأردن، وإسرائيل، ”إعلان نوايا“، بشأن مشروع تعاوني يتضمن تزويد إسرائيل بالطاقة، مقابل تزويد الأردن بالمياه.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام)، أن ”إعلان النوايا يتضمن مشروعا واحدا مؤلفا من محورين مرتبطين مع بعضهما، وهما برنامج الازدهار الأخضر الذي يشمل تطوير محطات طاقة شمسية كهروضوئية في الأردن بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميغاواط، على أن يتم تصدير كامل إنتاج الطاقة النظيفة إلى إسرائيل“.

وأضافت الوكالة أن المحور الثاني هو ”برنامج الازدهار الأزرق الذي يهدف إلى تطوير مشاريع تحلية مياه مستدامة في إسرائيل لتزويد الأردن بنحو 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة“.

وجرى توقيع ”إعلان النوايا“ في معرض ”إكسبو 2020 دبي“، من قبل مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، والمهندس محمد النجار وزير المياه والري الأردني، وكارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية.