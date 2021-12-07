الجيش الإسرائيلي يبدأ بتشغيل السياج الأمني الذكي على حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، البدء رسمياً بتشغيل السياج الأمني الذكي الذي تم إنشاؤه على طول الحدود مع قطاع غزة.

يأتي إنشاء السياج بهدف تحييد الأنفاق التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية لتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، ومنع عمليات التسلل عبر الحدود مع القطاع.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن السياج الأمني بطول ستة أمتار، ويضم حاجزاً بحرياً ومجموعة من الرادارات تغطي قطاع غزة بأكمله، ويبلغ طول الجدار 65 كيلومترا، وتكلفته 3.5 مليار شيكل (1.1 مليار دولار).

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال افتتاح الجدار إن ”هذا المشروع سيحرم حماس في المقام الأول من إحدى القدرات التي حاولت تطويرها، ويضع جدارا حديديا وأجهزة استشعار وخرسانة، بينها وبين سكان جنوب إسرائيل“.

وأضاف أن ”إسرائيل ستواصل منع تدفق التكنولوجيا الإيرانية إلى غزة، وتعطيل وإحباط أي محاولة من قبل حماس لتنفيذ هجمات في الضفة الغربية أو في إسرائيل“.

״המכשול משנה מציאות – מה שהיה לפניו לא יהיה עוד״ באורך 65 ק"מ, עם חומה תת-קרקעית, אמצעי גילוי טכנולוגיים, גדר פיזית, מכשול ימי, מערך גילוי וחדרי לחימה – הושלם פרויקט המכשול סביב רצועת עזה לאחר שלוש וחצי שנות עבודה >> https://t.co/VTgRKZptCF pic.twitter.com/iUDzwSyaOq — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 7, 2021

وذكر حساب قوات الدفاع الإسرائيلية عبر تويتر أنه تم الانتهاء من مشروع السياج الأمني بعد 3 سنوات ونصف السنة من العمل، ويأتي مع جدار تحت الأرض، ووسائل تكنولوجية للكشف، وحاجز بحري، وغرف قتالية تهدف إلى منع تنفيذ أية هجمات من جانب الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذا الجدار هو من أعقد الأشياء التي أنشأها الجيش الإسرائيلي في تاريخه من ناحية الأداء التشغيلي والهندسي، والتي أشرف عليها بيني غانتس وزير الدفاع بنفسه، لافتاً إلى أنه سيقدم حلولاً للطائرات والبالونات المفخخة وللطائرات المسيرة.

واستمر بناء الجدار الذي أعلن عنه الجيش الإسرائيلي أكثر من 3 سنوات، تخللها أكثر من جولة تصعيد بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل، إضافة إلى فعاليات فلسطينية مختلفة تصعيدية على حدود قطاع غزة.

وبرز خطر الأنفاق المنتشرة على حدود قطاع غزة بشكل كبير خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، حيث استخدمته فصائل فلسطينية مسلحة عديدة؛ بهدف تنفيذ عمليات إنزال خلف خطوط الجيش الإسرائيلي، وتنفيذ ضربات مؤثرة ضد الجيش.

ونجحت بعض هذه العمليات في أسر جنود إسرائيليين، كان آخرها عملية أسر الجندي الإسرائيلي هدار جولدن شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.