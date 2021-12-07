إسرائيل ترفض مقترح حماس بشأن تبادل الأسرى.. وتحذيرات من تصعيد جديد

حذرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، من احتمالات اندلاع جولة حربية جديدة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في ضوء تهديدات أطلقتها قيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال الأيام والساعات الأخيرة.

وقالت قناة ”أخبار 12“ العبرية، إن الهدوء السائد بجنوب إسرائيل حاليا على وشك الانفجار، معللة ذلك بأن حالة من الإحباط تنتاب قيادة حركة حماس لعدم إحراز تقدم على صعيد المفاوضات مع إسرائيل منذ فترة طويلة.

وأكدت القناة رفض تل أبيب دفع الثمن الذي تريد الحركة الحصول عليه مقابل التسوية؛ ما تسبب في إطلاق تهديدات من قبل قيادات الحركة.

مقترح حماس

وكشفت القناة العبرية، أن حركة حماس قدمت مقترحا خلال الأيام الأخيرة بشأن فيديو يُظهر أسرى إسرائيليين على قيد الحياة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بيدَ أنَّ العرض قوبل برفض إسرائيلي.

وبينت القناة أن الرغبة في منع تصعيد جديد على رأس أسباب زيارة وزير الخارجية يائير لابيد الوشيكة إلى القاهرة.

وحسب القناة، حذرت مصادر بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية من أن إسرائيل تقف على بعد خطوة واحدة من التصعيد، وأن حماس تستغل الوضع الراهن على الأرض وتحرض الشبان الفلسطينيين للخروج وتنفيذ اعتداءات.

زخم كبير

وقالت القناة إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام ”الشاباك“ لاحظا زخما بين شبان فلسطينيين لديهم أفكار لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، ليس فقط ضمن عمليات متفرقة، ينفذها أحد الشبان من تلقاء نفسه، ولكن فيما يتعلق _أيضا_ بالعمليات التي تعتمد على التخطيط.

ورفعت إسرائيل في الأيام الأخيرة حالة التأهب والاستعدادات الميدانية – تقول القناة – على افتراض أن تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيدا، وعلى أساس أن ما يحدث بالضفة الغربية يمكن أن يؤثر أو يتأثر بما يحدث في قطاع غزة.

رفع الحصار

ودلل موقع ”Kipa“ العبري بدوره على إمكانية التصعيد بتصريحات منسوبة لمسؤولين في حركة حماس، طالبوا برفع الحصار على غزة.

وقال مسؤولون في حماس، إن ”استمرار الحصار على غزة وتعطيل عملية إعادة إعمارها، فضلا عن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وعلى الأسرى، كل ذلك سيؤدي إلى انفجار الأوضاع من جديد“.

ونقل الموقع _أيضا_ تصريحا صادرا عن أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، حذر خلاله من استمرار الحصار، وقال إن ”الأمر سيؤدي إلى انفجار قريب“.

وأضاف المدلل، أن ”المقاومة لن تسمح باستمرار الحصار على الفلسطينيين“.

وطالب المدلل بفتح المعابر الحدودية وبدء عمليات إعمار غزة ورفع القيود، ودعا الوسطاء للتدخل على وجه السرعة لإنقاذ الوضع والضغط على إسرائيل من أجل تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في نهاية عملية ”حارس الأسوار“ في أيار/ مايو الماضي.

وذكر موقع ”Kipa“ العبري، أن الجيش الإسرائيلي كان شن العملية العسكرية بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين لـ ”يوم القدس“، وقال إن العملية جاءت عقب إطلاق صاروخي مكثف من قبل الفصائل الفلسطينية في غزة.

وأشار الموقع إلى أنه منذ نهاية العملية العسكرية تسود حالة من الهدوء على صعيد المنطقة الجنوبية لإسرائيل.

حماس تستبق

وسلطت صحيفة ”ماكور ريشون“ العبرية، الضوء على الملف نفسه، وذكرت أن حماس استبقت زيارة وزير الخارجية يائير لابيد إلى القاهرة، وبدأت في إطلاق تهديدات بالتصعيد.

ونوهت الصحيفة إلى أن لابيد بصدد التوجه إلى العاصمة المصرية لعقد اجتماعات مع مسؤولين هناك، على رأسهم وزير الخارجية سامح شكري، على أن تركز الزيارة على الملف الفلسطيني، ولا سيما صفقة الأسرى والمفقودين.

وتابعت الصحيفة، نقلا عن مصادر إعلامية عربية، أن زيارة مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، إلى تل أبيب، كانت أرجِئت من نهاية الشهر الماضي إلى نهاية الشهر الجاري، على خلفية الصعوبات التي تواجه المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن التهدئة وصفقة الأسرى.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل رفضت إطلاق سراح أسرى مقابل فيديو يثبت أن اثنين من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس على قيد الحياة، وطالبت بهذا الإثبات دون مقابل.

وذكرت الصحيفة أن القاهرة كانت طلبت من إسرائيل إدخال إضافة إلى اتفاق التهدئة الذي يجري التفاوض بشأنه تتعلق بوقف إخلاء منازل في حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة، مضيفة أن إسرائيل تصر على أن يشمل وقف إطلاق النار مع حماس كلًّا من الضفة الغربية وقطاع غزة.