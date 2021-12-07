قتلى وجرحى إثر انفجار بمحيط المستشفى الجمهوري في البصرة

قتِل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، إثر انفجار وسط محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقالت مصادر أمنية عراقية، إن ”انفجارا عنيفا استهدف باحة المستشفى الجمهوري، ومصرف الدم؛ ما أوقع عددًا من الضحايا بين قتيل وجريح“.

انفجار بالقرب من المشفى الجمهوري في #البصرة العراقية يخلف قتلى وجرحىpic.twitter.com/NkEBqtGTqk — إرم نيوز (@EremNews) December 7, 2021

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في بيان مقتضب، إن التفجير أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، وإصابة أربعة آخرين.

وأورد الموقع الإلكتروني لقناة ”السومرية“ المحلية، حصيلة أعلى من التي ذكرها العيداني، مشيرًا إلى مقتل 12 شخصًا، وإصابة آخرين، في ”حصيلة أولية“ لضحايا الانفجار.

وتضاربت الروايات بشأن طبيعة الانفجار، ففي الوقت الذي قالت فيه مصادر أمنية، إن التفجير كان بواسطة سيارة مفخخة، تحدثت أخرى عن استخدام دراجة نارية، خلال التفجير.

وشوهدت جثث الضحايا متناثرة في مكان الانفجار، فيما سادت حالة من الهلع والخوف بين المارة، الذين كانوا يشاهدون الجثث وألسنة اللهب ترتفع من سيارة مخصصة لحمل الركاب، تعرضت إلى دمار كبير.

ووصلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل الضحايا إلى المستشفيات.

وعلى الرغم مِن أن تقنية السيارات والدراجات المفخخة، اختص بها تنظيم داعش في العراق، إلا أن الفصائل المسلحة نشطت هي الأخرى في استخدام هذا الأسلوب، خلال الفترة الماضية، لاستهداف الخصوم.

وهذا الانفجار هو الأول من نوعه منذ سنوات في محافظة البصرة، التي تتمتع بـ“أمن نسبي“.

لكن المحافظة شهدت بشكل متكرر عمليات اغتيال لنشطاء في التظاهرات، التي شهدتها المدينة عام 2019.

وكان مشهد السيارات المفخخة مألوفا في محافظة البصرة، خلال أعوام 2006 – 2010، حيث شهدت العشرات من الحوادث المشابهة، لكن بعد ذلك التاريخ، تمكنت القوات الأمنية من بسط سيطرتها على المدينة، التي تشهد _غالبا_ نزاعات عشائرية، تستخدَم فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة.