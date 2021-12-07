العراق.. مبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت تزور مقتدى الصدر بمحل إقامته

التقى زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، رئيسة بعثة الأمم المتحدة، ”جينين بلاسخارت“، في محل إقامته بمحافظة النجف جنوب العراق، بحسب إعلام التيار الصدري.

يأتي اللقاء في ظل أجواء سياسية مرتبكة، إذ ترفض الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، الاعتراف بنتائج الانتخابات، وأقامت دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية، لإلغائها.

وأفاد مصدر في التيار الصدري بأن ”الزيارة تأتي في وقت حساس قبيل مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، لتثبيت الوضع الحالي، وتأكيدا لأهمية المضي قدما بنتائج الانتخابات، وعدم التلاعب بها، خاصة أن مجلس الأمن الدولي أشاد بظروف إجراء تلك الانتخابات“.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ“إرم نيوز“، أن ”اللقاء سيبحث رؤية المجتمع الدولي للانتخابات العراقية، وطبيعة تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل التوازنات الحالية“.

ولفت إلى رفض التيار أي وساطة في حال طرحت المبعوثة الأممية إجراء تسوية مع الكتل السياسية الأخرى، دون الالتفات إلى الاستحقاق الانتخابي.

وفي السياق ذاته، أجرت ”بلاسخارت“ عدة زيارات لقادة كتل سياسية، مثل زعيم تحالف ”الفتح“ هادي العامري، وقائد ميليشيات ”عصائب أهل الحق“ قيس الخزعلي، وغيرهما.

بدوره، أشار القيادي في التيار الصدري، رياض المسعودي، إلى أن زيارة ”بلاسخارت“ زعيم التيار مقتدى الصدر، ستبحث عدة ملفات، وقال في تصريح صحفي: إن ”الزيارة تأتي لبحث ملف تشكيل الحكومة، وسماع رؤية الصدر بشكل مباشر، وكذلك طرح رؤية الأمم المتحدة والرأي الدولي، للخروج من هذه الأزمة بشكل مبسط“.

وأضاف أن ”بلاسخارت تحمل في جعبتها جملة خيارات وطروحات، للوصول إلى نتائج قبل إحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي“.

وأجرى العراق انتخابات نيابية مبكرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، التي تلقت هزيمة قاسية.

وفي آخر حراك لها، رفعت تلك المجموعات دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية، لإلغاء نتائج الانتخابات، وما زالت الدعوى منظورة للبت فيها، حيث أجلت جسلتها الأولى إلى يوم 13 من الشهر الجاري.

وجاءت الدعوى القضائية بعد اعتصامات شهدتها العاصمة العراقية بغداد، خاصة في محيط المنطقة الخضراء، اعتراضا على نتائج الانتخابات، كما جاءت وسط تهديدات مبطنة تم توجيهها لمفوضية الانتخابات التي طالبتها الكتل الخاسرة بإعادة العد والفرز اليدوي، في وقت سابق.