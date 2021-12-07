هل تشعل العمليات الفردية في الضفة الغربية شرارة مواجهة جديدة؟

رأى خبراء ومختصون في الشأن السياسي، أن العمليات الفردية التي ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد أهداف إسرائيلية تأتي في سياق ضيَّق أفق الحل السياسي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وبحسب الخبراء، فإن هذه العمليات تشكل خطورة أكبر على إسرائيل من العمليات المنظمة، لصعوبة تتبعها أمنياً أو توقع زمان ومكان حدوثها، مشيرين إلى أنها قد تكون شرارة لانتفاضة شعبية جديدة في الضفة.

وشهدت الأسابيع الماضية تزايداً في عدد العمليات الفردية للفلسطينيين، ما بين إطلاق نار وعمليات طعن ودهس لمستوطنين وجنود إسرائيليين، تركزت معظمها في مدينة القدس المحتلة.

وعلى إثر ذلك، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، السلطات الإسرائيلية بزيادة اليقظة على الحواجز بالضفة، فيما أقدم الجيش الإسرائيلي على شن حملة تفتيش ومداهمات لعدد من بلدات ومدن الضفة والقدس.

إحباط فلسطيني

قال أستاذ العلوم السياسية، أحمد رفيق، إن ”الأعمال الفردية التي لوحظ انتشارها بشكل مكثف في الضفة والقدس تعكس حالة من الإحباط الفلسطيني من إمكانية الوصول إلى تسوية سياسية مع الإسرائيليين“.

وأوضح رفيق، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن ”هذه العمليات يمكن أن تشكل نواة انتفاضة شعبية جديدة في الضفة الغربية“، مشدداً على أن ”هناك عددا من العوامل التي تغذي فكرة إشعال المواجهة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي“.

وأضاف: ”غياب الأفق السياسي والأزمة الاقتصادية العميقة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية يدفعان باتجاه تحرك جديد من الفلسطينيين تجاه المواجهة مع إسرائيل“، مبيناً أن الأوضاع قابلة للانفجار أكثر من السابق.

وأشار المحلل السياسي إلى أن أكثر ما يمكن أن يحير الأمن الإسرائيلي هو الفئة العمرية التي تقدم على تنفيذ مثل هذه العمليات، خاصة أنها بين فئتي المراهقين والشباب“، معتبراً أن ذلك ”مؤشر على وجود جيل جديد من الفلسطينيين يسعى للمواجهة ولا يقبل بالحلول السلمية“، بحسب تعبيره.

وبيّن رفيق أنه من المرجح أن تشهد الضفة خلال الأيام المقبلة توتراً أمنياً وتتصاعد الأحداث للوصول إلى حالة من الانتفاضة الشعبية بمختلف مدن الضفة وقد تمتد إلى البلدات العربية في إسرائيل“، مستدركاً: ”إلا أن ذلك لن يدوم طويلاً خاصة في ظل المساعي الإسرائيلية لتقديم التسهيلات الاقتصادية للفلسطينيين“.

انتفاضة شعبية محدودة

في المقابل، رأى أستاذ العلوم السياسية، رياض العيلة، أن ”العمليات الفردية ستؤدي في نهاية الأمر إلى انتفاضة شعبية محدودة في مدن الضفة الغربية والداخل، إلا أنها لن تشكل حالة من المواجهة المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي على غرار انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام 2000″، وفق قوله.

وأوضح، في حديث لـ ”إرم نيوز“، أن ”العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى انتفاضة شعبية في مدن الضفة موجودة منذ سنوات، إلا أن هذه الانتفاضة تفتقر للقيادة الشعبية التي يمكن أن توجه الشبان الفلسطينيين وتقودهم في مواجهة الاحتلال“.

وأضاف: ”هناك حالة من فقدان الثقة بالقيادة الفلسطينية سواء السياسية أو الفصائلية، الأمر الذي يدفع الشباب الفلسطيني للتصرف بشكل فردي وبالتالي تأخر حالة المواجهة الشاملة مع الجيش الإسرائيلي“، معتبراً أن تلك العمليات تعبير عن ”الرفض الفلسطيني لحالة الجمود في عملية التسوية السياسية“.

وبحسب العيلة، فإن ”تهرب الفصائل الفلسطينية من تبني العمليات الفردية أو منفذيها يدلل على غياب دورها في الميدان، ويؤكد رفضها الانخراط في أي انتفاضة شعبية في الوقت الراهن“، متابعاً: ”الأوضاع الداخلية الفلسطينية خاصة الانقسام تؤجل حتى اللحظة أي حراك سياسي أو ميداني لمواجهة إسرائيل“.

وأكمل: ”الحالة الراهنة تختلف عن هبة القدس والموجات السابقة وليست بالمفهوم السابق، خاصة وسط غياب قيادة الفصائل الفلسطينية التي تفكر في نفسها ومصالحها الشخصية وليس في الشعب، لكن الظروف التي نعيشها كشعب فلسطيني سلبية وتوجه الكل الفلسطيني نحو انطلاق مثل هذه الهبة“.

بدوره، يرى المحلل السياسي محمد مصلح أن ”السلطة الفلسطينية وإسرائيل غير معنيتين بأي توتر أمني في الضفة الغربية في الوقت الراهن“، مشيراً إلى أن ذلك يؤثر على قدرة الطرفين على ضبط الأوضاع الأمنية بالضفة.

وأشار مصلح، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، إلى أن ”هناك تنسيقا أمنيا عالي المستوى للحيلولة دون ذلك، ظهر جلياً في اللقاءات الإسرائيلية الفلسطينية الأخيرة“، مبيناً أن الترتيبات الاقتصادية بين الجانبين تأتي في إطار تحذيرات المستويات الأمنية من هبة شعبية جديدة.

واستطرد مصلح: ”أي توتر أمني في الضفة سيضعف السلطة الفلسطينية كما أنه يشكل خطراً على الأمن الإسرائيلي“، لافتاً إلى أن السلطة الفلسطينية ستتعامل مع التصعيد الشعبي كخيار بديل في حال استمرت إسرائيل بتجاهل عملية التسوية.