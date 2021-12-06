دمشق: عدوان إسرائيلي يستهدف مرفأ اللاذقية

أكد تلفزيون الإخبارية السوري فجر اليوم وقوع ”عدوان إسرائيلي جوي استهدف محيط مرفأ اللاذقية“.

و نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ على لسان مراسلها تأكيده وقوع عدوان جوي إسرائيلي على محيط مرفأ اللاذقية مشيرا إلى ”سماع دوي اتفجارات في محافظة اللاذقية“ وسط تصاعد أعمدة الدخان من المرفأ.

وتداول ناشطون سوريون صورا قالوا إنها توثق حدوث انفجارات في مرفأ اللاذقية نتيجة عدوان جوي إسرائيلي، على حد قولهم.

وقالت وكالة الأنباء السورية في خبر عاجل ، إن ”الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء اللاذقية“.

وقال شهود عيان إن قصفا صاروخيا استهدف ميناء اللاذقية أدى إلى انفجارات متعدده في ضمن منطقه الحاويات، مشيرين إلى أن سيارات الإسعاف والإطفاء اتجهت إلى المكان.

وقال مصدر عسكري سوري: ”حوالي الساعة. 1،23 من فجر اليوم ، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري، وأدى العدوان إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور وعدم وقوع خسائر بشرية“.

ونشرت حسابات سورية على تويتر صورا أولية للانفجارات التي أحدثها الهجوم على محيط المرفأ.

فيما نشر ناشطون مقاطع فيديو قالوا إنها توثق اللحظات الأولى للهجوم ”الإسرائيلي“ على مرفأ اللاذقية، مشيرين إلى أن ثلاثة مواقع تم تأكيد استهدافها في ميناء اللاذقية حتى الآن، أبرزها الرصيف رقم 2 ومازالت النيران مستعرة فيه.

وعادة لا تعلق إسرائيل على عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل الأراضي السورية.

وفي 24 نوفمبر الماضي، قال التلفزيون الرسمي السوري، إن هجوما صاروخيا شنه الجيش الإسرائيلي استهدف المنطقة الوسطى في حمص أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر إضافة إلى إصابة 6 جنود.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء مدينة حمص.

وأضافت وسائل الإعلام نقلا عن مراسلها فى حمص: ”عدوان جوي إسرائيلي يستهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى، ووسائط دفاعنا الجوي تتصدى له“.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ على لسان مصدر عسكري قوله إنه ”في حوالي الساعة 1.26 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. وأدى العدوان لإصابة أربعة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية“.

ويأتي هذا الهجوم بتوقيت متطابق مع الهجوم الذي استهدف مرفأ اللاذقية فجر اليوم.