السودان.. مجلس السيادة يوجه بحسم "الفلتان الأمني" في دارفور وكردفان

وجه مجلس السيادة السوداني، يوم الإثنين، بحسم حالة ”الفلتان الأمني“ التي تعانيها بعض المناطق في إقليم دارفور، وبعض مناطق كردفان، وبسط سيادة حكم القانون فيها.

ويأتي توجيه مجلس السيادة بعد سقوط 48 قتيلا خلال اشتباكات قبلية استمرت يومين في منطقة ”كرينك“ بولاية غرب دارفور، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

كما سقط 19 قتيلاً في اشتباكات قبلية مماثلة وقعت، الإثنين، قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان؛ بسبب سرقة مواشٍ، وفق ما أفادت مصادر أهلية وطبية في مستشفى النهود لـ ”إرم نيوز“.

وعقد مجلس السيادة الانتقالي، الإثنين، اجتماعا بحث خلاله الأحداث التي وقعت في ولايتي ”غرب دارفور وغرب كردفان“.

وقالت المتحدثة باسم مجلس السيادة سلمى عبد الجبار المبارك، في تصريح صحفي، إن المجلس أبدى أسفه لوقوع الأحداث التي لا ترقى لسفك الدماء وفقد الممتلكات.

وأوضحت المبارك أن المجلس أكد ضرورة ”التصدي للتفلتات التي تحدث من مجموعات تسعى لخلق حالة من عدم الاستقرار، وبث الرعب بين المواطنين“.

وذكرت أن المجلس وجه بفرض مزيد من الضوابط والسيطرة على الأوضاع في تلك المناطق لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، ووقف تدفق السلاح من دول الجوار المأزومة، ومنع أنشطة التجارة غير المشروعة بين الإقليم ودول الجوار.

وأكدت أن الاجتماع بحث أيضا جهود تسريع وتيرة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وفق اتفاق جوبا لسلام السودان، الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية.

وكان حاكم إقليم دارفور المكلف محمد عيسى عليو قال، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن الأحداث الأمنية التي تشهدها مناطق بدارفور تأتي امتدادا لحالة السيولة (الفلتان) الأمنية التي تعيشها دارفور؛ بسبب عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاقية جوبا للسلام في السودان.

ونصت اتفاقية جوبا للسلام، الموقعة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، في تشرين الأول/أكتوبر 2020، على إنشاء قوة أمنية مشتركة قوامها 12 ألف ضابط وجندي، من القوات النظامية وقوات حركات الكفاح المسلح، لحماية المدنيين وإعادة الاستقرار في إقليم دارفور.

وهذه القوة كان يفترض أن تكون بديلة لقوات بعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور ”يوناميد“، لكن لم يتم تشكيلها حتى الآن، رغم خروج قوات ”يوناميد“ من الإقليم.

وعادة ما يتجدد الصراع بين القبائل العربية والمساليت، وهي مجموعة عرقية تسكن الإقليم، من حين لآخر، حيث شهدت شوارع مدينة الجنينة في كانون الثاني/يناير الماضي قتالا عنيفا بين المجموعتين، راح ضحيته أكثر من 80 شخصا.

وقبل أسبوعين قتِل 43 شخصا على الأقل، وتم إحراق ونهب 46 قرية، وإصابة عدد غير معروف من الأشخاص، ونزوح نحو 4300 شخص؛ بسبب اندلاع قتال بين البدو العرب والمزارعين من قبيلة المسيرية في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور.

يذكر أن دارفور شهدت عام 2003 حربا أهلية، إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، الذي أطيح به في نيسان/أبريل 2019، إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

ونشبت الحرب التي خلفت 300 ألف قتيل، وفق إحصاءات الأمم المتحدة، عندما حملت مجموعة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة البشير التي يدعمها العرب، تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

ورغم أن حدة القتال الرئيس تراجعت في الإقليم منذ سنوات، إلا أن المنطقة التي ينتشر فيها السلاح يندلع فيها العنف من وقت لآخر؛ بسبب خلافات بين المزارعين والرعاة.