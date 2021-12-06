السودان.. 48 قتيلا باشتباكات قبلية غرب دارفور

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قتل 48 شخصا على الأقل في اشتباكات قبلية بين مجموعات عربية وأفريقية بمنطقة كرينك بولاية غرب دارفور في السودان، على ما أكد مسؤول وأطباء يوم الإثنين.

وقال خميس عبد الله ”أبكر“ والي ولاية غرب دارفور إن ”الأحداث بدأت في سوق منطقة كرينك شرق الجنينة عاصمة الولاية بمشاجرة مساء أمس الأول (السبت) وتطور الأمر وقتل ستة أشخاص“.

مضيفا الوالي: ”أمس هاجمت مجموعات عربية أحياء مدينة كرينك واشتبكت مع القوات الحكومية وقتل أكثر من أربعين شخصا“.

من جهتها، أكدت لجنة الأطباء المستقلة مقتل 48 شخصا بالرصاص.

وأوضح ”أبكر“ أن ”الاشتباكات استمرت من الساعة 5,30 صباحا إلى الساعة 16,00 (3,30 إلى 14,00 ت غ)“.

وأكد أن ”المسلحين ما زالوا يتمركزون في عدد من المناطق على الرغم من أن الحكومة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى كرينك“.

وكتبت اللجنة على صفحتها الرسمية في فيسبوك“: ”تشير التقارير الأولية إلى وقوع 48 حالة وفاة بالرصاص الحي وعدد كبير من الإصابات بعضها حرج نتيجة الصراع الدامي بمحلية كرينك بولاية غرب دارفور“.

وقتل الشهر الماضي، حوالي 50 شخصا في اشتباكات قبيلة بمنطقة جبل مون بغرب دارفور.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، أفاد أن ”التقارير الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا، وإحراق ونهب 46 قرية، وإصابة عدد غير معروف من الأشخاص بسبب القتال المستمر“.

وأشار المكتب في بيان الإثنين، إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 50 شخصا، مشيرا إلى نزوح غالبية المتضررين على خلفية أعمال العنف وقد بلغ عددهم 4300 شخص.

وفي عام 2003، شهدت دارفور حربا أهلية إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، الذي أطيح فيه نيسان/أبريل 2019، إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.

واندلعت الحرب التي خلفت 300 ألف قتيل وفق إحصاءات الأمم المتحدة، عندما حملت مجموعة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة البشير التي يدعمها العرب بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

وعلى الرغم من أن حدة القتال تراجعت في الإقليم منذ سنوات، إلا أن المنطقة التي ينتشر فيها السلاح لا تزال تشهد أعمال عنف من وقت لآخر بسبب خلافات بين المزارعين والرعاة.

ومنذ الإطاحة بالبشير يسعى السودان لتحقيق السلام في إقليم دارفور المضطرب.

وقبل أكثر من عقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق البشير لاتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية أثناء نزاع دارفور.