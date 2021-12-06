الجزائر تمنح السلطة الفلسطينية 100 مليون دولار وتستضيف ندوة لـ"الفصائل"

نقل تلفزيون النهار الجزائري عن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قوله، اليوم الإثنين، إن بلاده ستمنح السلطة الوطنية الفلسطينية 100 مليون دولار.

وأضاف تبون أن الجزائر قررت أيضا استضافة ”ندوة جامعة“ للفصائل الفلسطينية، بعد التشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور حاليا الجزائر.

وجاءت هذه التصريحات، في المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيسان الجزائري والفلسطيني بعد انتهاء المحادثات الموسعة بين الوفدين.

وأطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وآخر التطورات السياسية بشأن الملف الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“، أن عباس أطلع تبون على ”آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وممارسات الاحتلال التي تقوض فرص السلام وحل الدولتين“.

وأشارت الوكالة إلى أن عباس قال لتبون إن القضية الفلسطينية ”تمر بتحديات غير مسبوقة، في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية وإعلان رئيسها أنه لا يؤمن بحل الدولتين، وسعيه لتعميق الاستيطان والاحتلال، وخنق اقتصادنا وسرقة أرضنا ومواردنا الطبيعية والمالية“.

وأضافت الوكالة أن الرئيس الفلسطيني ثمّن مواقف الجزائر الداعمة للقضية والشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة، متمنيا للجزائر وشعبها مواصلة التقدم والازدهار.

وناقش الرئيسان سبل تنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين، في إطار التحضيرات للقمة العربية المقبلة، التي تحتضنها الجزائر، في مارس/آذار المقبل.

وأعرب عباس عن ثقته بأن القضية الفلسطينية ستكون مركزية في القمة العربية المقبلة (في مارس/آذار) في الجزائر.

ويُنتظر خلال القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر أن تتم مناقشة ”الموقف العربي من القضية الفلسطينية، وكذا إصلاح الجامعة العربية“، حسب تصريحات سابقة للرئيس تبون.

وأعقب الاجتماع المنفرد للرئيسين عباس وتبون، اجتماع آخر موسع، ضم وفدي البلدين.

ووصل عباس، مساء أمس الأحد، العاصمة الجزائرية، في زيارة رسمية لثلاثة أيام، وكان في استقباله على أرض مطار هواري بومـديـن الـدولي، الرئيس تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال في تصريحات صحفية لإذاعة ”صوت فلسطين“، أمس السبت، إن محمود عباس ”يبدأ الأحد زيارة رسمية إلى الجزائر، بدعوة رسمية من نظيره عبدالمجيد تبون“.