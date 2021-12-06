السلطة الفلسطينية تخفض رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن عدم قدرة الحكومة دفع الرواتب كاملة لموظفيها في الضفة الغربية وغزة، بسبب استمرار الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب صدر عنها، إنها ”قررت اقتطاع جزء من رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، على خلفية الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية نتيجة استمرار إسرائيل خصم أموال المقاصة، وتراجع الدعم المالي لها“.

وأضافت أنه ”بسبب استمرار إسرائيل للاقتطاعات الضخمة وغير القانونية من أموال المقاصة عقاباً على ما تُقدمه السلطة من مخصصات الأسرى وأهاليهم وللشهداء والجرحى، قررت الحكومة صرف 75 % فقط من نسبة الرواتب لموظفيها في القطاعات المختلفة، وأنه بناءً على قرار مجلس الوزراء سيتم صرف الرواتب والمخصصات عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني للجميع بنسبة 75 % وبحد أدناه 1650 شيكلا“.

وأكدت الوزارة أن ”الفارق يبقى ذمة لصالح الموظفين، حيث سيُعاد صرفه للموظفين بعد الإفراج عن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل، أو عند أول فرصة تتوفر فيها السيولة اللازمة“.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن ”إسرائيل تستمر في الاقتطاع من أموالنا المستحقة، ما يضعنا في وضع مالي صعب“، موضحا خلال جلسة الحكومة الفلسطينية الأسبوعية، أن ”قيمة هذه الاقتطاعات الإسرائيلية عن الشهر الماضي بلغت نحو 214 مليون شيكل، منها 100 مليون شيكل أي حوالي 31 مليون دولار، دفعات لأسر الشهداء والأسرى“.

وكانت السلطة الفلسطينية توقعت سابقا أن يبلغ العجز المالي لديها حوالي مليار دولار في نهاية العام الجاري، فيما أشارت الحكومة الفلسطينية في بيانات رسمية مختلفة إلى أن إجمالي نفقاتها للعام 2021 يبلغ نحو 5.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 4.6 مليار دولار.

في السياق، قال وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة في تصريحات صحفية إن ”مديونية الحكومة الفلسطينية للبنوك بلغت حوالي 2.7 مليار دولار، ارتفاعا من 1.4 مليار دولار في 2019″، منوها إلى أن ”الحكومة لن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك الفلسطينية لأسباب عديدة فنية وواقعية“.

واعتبر الوزير أن ”استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية يفاقم من الأعباء ويضعف من القدرة على الوفاء بالتزامات الوزارة إزاء المصاريف التشغيلية والديون المتراكمة لمقدمي الخدمات“.

وبحسب معطيات رسمية صادرة عن وزارة المالية، يبلغ معدل عائدات الضرائب نحو 700 مليون شيكل إسرائيلي شهرياً (221 مليون دولار)، بينما تقتطع إسرائيل حوالي 200 مليون شيكل ( 63 مليون دولار)، مقابل خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من إسرائيل، خصوصا الكهرباء.

واستنادا المعطيات الصادرة عن وزارة المالية، تشكل عائدات الضرائب حوالي 60 % من إجمالي الإيرادات العامة للحكومة الفلسطينية، حيث تواجه انخفاضا حادا في إيراداتها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية والتضييق الإسرائيلي، وخلال العامين الماضيين عانت السلطة الفلسطينية أزمة اقتصادية حادة، بسبب اقتطاع إسرائيل، حوالي 3 % من إجمالي الضرائب التي تحولها للحكومة الفلسطينية.