تسريبات تكشف سبب فشل الجيش الإسرائيلي في تنفيذ "خدعة عسكرية" خلال حرب غزة

سربت وسائل إعلام عبرية، جانبا من تفاصيل قضية شائكة بالنسبة للإسرائيليين، طرحت الإثنين، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيست.

وتتعلق هذه القضية في شقها الأول، برفض قرابة 20 مجندا عربيا بالجيش الإسرائيلي، تنفيذ الأوامر العسكرية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وجاء رفض هؤلاء لتنفيذ الأوامر ومن ثم تسريحهم من الجيش، إبان عملية ”حارس الأسوار“ التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، في آيار/ مايو الماضي، حسبما أفاد موقع ”kipa“ العبري.

كما شهد هذا الاجتماع تسريبا آخر، يعتبر ”كارثة“ للجيش الإسرائيلي، إذ تبين أنه يعتمد على شركات مدنية لنقل معداته.

وتبين أن قرابة 500 سائق شاحنة من عرب الداخل، رفضوا نقل دبابات ومعدات خاصة بالجيش خلال العملية ذاتها، الأمر الذي أبرزه موقع ”Ba-Hazit“ الإخباري العبري.

ويأتي هذا التسريب، بعد أيام من حديث عن تسبب حزب ”القائمة العربية الموحدة“ في تعطيل 3 قوانين حيوية تخص الجيش الإسرائيلي.

وقد يعني ذلك، ترسيخ صورة محددة في الإعلام العبري تجاه عرب الداخل، لا تنسجم مع وعود زعيم ”يمينا“، رئيس الوزراء نفتالي بينيت، لشريكه الائتلافي النائب منصور عباس.

قلق شديد

وعكس تقرير موقع ”kipa“ العبري، حالة من القلق داخل الجيش الإسرائيلي، على خلفية الاجتماع بلجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيست، برئاسة النائب رام بن باراك، الذي عمل في الماضي نائبا لرئيس الموساد.

وطرح المشاركون، مسألة رفض تنفيذ الأوامر العسكرية من قبل جنود عرب، وامتناع مئات من سائقي الشاحنات العرب خلال عملية ”حارس الأسوار“، على أنه ”مساس بالغ“ بالقدرات التنفيذية للجيش، ولا سيما وقت الحرب.

وعرض اللواء أمير فادماني، قائد شعبتي التخطيط والموارد البشرية بالجيش الإسرائيلي، معطيات في هذا الصدد، وصفها الموقع بـ“المقلقة“.

وقال إنه خلال عملية ”حارس الأسوار“ استدعى الجيش قرابة 500 سائق شاحنة وحافلة، يعملون لصالح شركات مدنية، لنقل دبابات وناقلات جند، فضلا عن مقاتلين، مضيفا أن 40 فقط من بين 500 سائق عربي امتثلوا للاستدعاء.

أفشلوا خطة الخداع

وأشار إلى أن ما حدث تسبب في عرقلة تنفيذ عملية عسكرية برية ”وهميه“ في غزة، كانت ستشكل جزءا من محاولة خداع من قبل الجيش، أي أن نقل الجنود والمعدات كان بغية الإيحاء بأن الجيش بصدد تنفيذ اقتحام بري للقطاع.

وأوضح المسؤول العسكري أمام اللجنة، أن عملية الخداع فشلت بسبب امتناع سائقي الشاحنات.

وحذر فادماني من هذه الظاهرة ولا سيما لو حدثت في ظل حرب بالتزامن على عدة جبهات، إذ سيعني الأمر ”قصورا شديدا في منظومة النقل التي ينبغي أن تسهم في تحريك الذخائر والمعدات والجنود إلى مواقعهم في الوقت المناسب“.

تسريح الجنود

وتطرق موقع ”Ba-Hazit“ الإخباري العبري، الإثنين، للملف نفسه، وكشف أيضا أن أكثر من 20 مجندا عربيا بالجيش الإسرائيلي، رفضوا تنفيذ الأوامر العسكرية إبان العملية وأنه تم تسريحهم.

وبيّن أن النقاش في هذا الصدد داخل لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست، جاء بناء على طلب عاجل من النواب أوريت ستروك ”الصهيونية الدينية“، وموشي أربيل ”شاس“، وكيرن باراك ”الليكود“، ومئير بوروش ”يهدوت هاتوره“، وجميع هؤلاء النواب ينتمون للمعارضة.

ونقل عن النائبة أوريت ستروك، قولها إن واقعة امتناع سائقي الشاحنات عن نقل الجنود والمعدات خلال ”حارس الأسوار“، هي مجرد ”قمة جبل الثلج الظاهرة للعيان“.

وحذرت من ”سيطرة أطراف محددة على مقدرات الجيش، التي يفترض أن تمكنه من الأداء والانتصار في الحرب القادمة“.

وأضافت ستروك: ”لذا أصر على إجراء النقاش بشكل موسع، ولن أكفَ حتى يتم تصحيح الخطأ بالشكل المناسب“.

تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن صحيفة ”معاريف“ قد نبّهت عقب عملية ”حارس الأسوار“، إلى أن 29 جنديا عربيا مسلما بالجيش الإسرائيلي، طلبوا الإعفاء من الخدمة العسكرية خلال العملية.

لكن الصحيفة لم تتحدث وقتها عن تسريحهم بسبب رفض تنفيذ الأوامر العسكرية وقت الحرب.

وأشارت إلى أن إحصاءات رسمية صادرة عن الجيش، نوهت إلى أن العام 2020 شهد التحاق 606 أشخاص من العرب المسلمين بالجيش كمتطوعين أو على ذمة الاحتياط، مقابل 489 العام 2019، ومقابل 436 في العام الذي سبقه، مشيرة إلى أن معظمهم يفضل الخدمة في وحدات قتالية.

طابور خامس

وتجدر الإشارة إلى أنه طوال عقود، حاول اليمين الإسرائيلي وأذرعه الإعلامية ترسيخ صورة السكان العرب في إسرائيل، والذين تجاوز تعدادهم حاليا 20% من إجمالي عدد سكان إسرائيل، وكأنهم ”طابور خامس“، يشكل خطرا على الدولة العبرية.

ويتمسك قطاع كبير من عرب 48 بهويته وجذوره الفلسطينية، فيما يطالب بعضهم بالمساواة والعدالة في الواجبات والحقوق مع السكان اليهود.

وانصهر قطاع منهم مع المجتمع الإسرائيلي بشكل شبه كامل إلى كلي، بما في ذلك الالتحاق بالخدمة العسكرية أو التحول إلى رقم مهم بالنسبة للإسرائيليين في المضمار الثقافي أو الترفيهي.