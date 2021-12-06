صحيفة إسرائيلية: السلطة الفلسطينية جمدت التماسها ضد أمريكا لدى محكمة الجنايات

كشفت صحيفة إسرائيلية، يوم الإثنين، أن السلطة الفلسطينية جمدت التماسها في محكمة الجنايات الدولية الذي قدمته ضد الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية نقل السفارة للقدس في عام 2018.

وذكرت صحيفة ”إسرائيل هيوم“ في تقرير لها، أن ”السلطة الفلسطينية علقت التماسها ضد الولايات المتحدة في محكمة الجنايات الدولية، بعد أن قدمته بسبب اعتراف الرئيس السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها“.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن ”الالتماس قُدم في البداية في سبتمبر 2018 عندما كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منصبه“، حيث وصفت السلطة الفلسطينية آنذاك القرار بأنه ”ينتهك القانون الدولي، وبالتالي يعتبر جريمة حرب“.

وتابعت الصحيفة ”كانت محكمة الجنايات الدولية تعتزم في البداية مراجعة الالتماس الفلسطيني المقدم من السلطة الفلسطينية في يونيو الماضي، لكن السلطة الفلسطينية قدمت طلبا لتعليق الإجراءات“.

وأضافت الصحيفة نقلا عن محكمة الجنايات الدولية أن ”طلب السلطة الفلسطينية تم بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن“.

ونقلت الصحيفة العبرية عن محكمة الجنايات الدولية قولها إنه ”مع الأخذ في الاعتبار آراء الجانبين، قررت المحكمة تعليق المناقشات حتى إشعار آخر“.

ولفتت الصحيفة إلى أن ”إسرائيل تعتقد أن الفلسطينيين علقوا الدعوى لتسهيل جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة فتح القنصلية الفلسطينية في القدس“.

وبينت الصحيفة أن ”المسؤولين الإسرائيليين كانوا على علم بهذا التعليق“، واصفين إياه بأنه ”إجراء تقني يمكن التراجع عنه في أي لحظة“.

وأغلقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، القنصلية في القدس الشرقية في 2019، وجعلتها قسما من السفارة الأمريكية بعد نقلها من مدينة تل أبيب إلى القدس الغربية.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية، قالت في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الأخيرة، إنها ستمضي قدما في إعادة فتح القنصلية؛ ما رحبت به السلطة الفلسطينية، مطالبة بسرعة تنفيذ القرار.

وترفض إسرائيل إعادة فتح القنصلية، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في تصريحات سابقة، إنه ”لا مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس“.

وأضاف بينيت ”نحن نعبر عن موقفنا بوضوح ودون دراما، القدس هي عاصمة دولة إسرائيل“.