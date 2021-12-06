السودان.. هل تستجيب الحكومة لمطالب البجا وتلغي مسار الشرق؟

بعد صمت طويل خرج مسؤولو ”مسار الشرق“ في اتفاق جوبا للسلام بالسودان، إلى الإعلام، بتأكيد شديد اللهجة بأن ”اتفاق المسار“ غير قابل للتنازل أو المساومة، وأنهم سيدافعون عنه بكل الوسائل، الأمر الذي يفتح الباب واسعًا نحو الانفجار في الإقليم، بحسب محللين.

ويأتي هذا التأكيد غداة منح مجلس نظارات البجا، الحكومة السودانية ”مهلة أخيرة“ مدتها أسبوعان، للاستجابة لمطالبه بإلغاء مسار الشرق، قبل إغلاق ميناء بورتسودان من جديد.

لكن سرعان ما رد قادة ”مسار شرق السودان“ لأول مرة عبر بيان موقع باسم خالد شاويش، مشرف المسار، وأسامة سعيد، رئيس وفد التفاوض للمسار، حمل لغة تصعيدية ضد مجلس نظارات البجا الذي اتهمه البيان بأنه ”كيان يعمل بتوجيهات وتعليمات نظام البشير السابق لزعزعة الاستقرار في شرق السودان“.

وقال البيان الصادر الأحد إن ”اتفاق مسار الشرق“ ضمن اتفاق جوبا لسلام السودان، هو عقد بشهود وضامنين دوليين“، مضيفًا: ”نرفض المساس به ونطلب من الحكومة الالتزام بتنفيذه فورًا“.

وحذر من اندلاع حرب أهلية في شرق السودان، قائلا إن الصراع يتم توجيهه الآن لكي يكون صراعا حول المواطنة بخطاب شعبوي يقسم شعب الإقليم إلى مواطنين من الدرجة الأولى وأجانب ولاجئين.

مؤتمر جامع

ويرى الصحفي المختص في شرق السودان، عبد المنعم أبو إدريس، أن الخروج من نفق الأزمة في شرق السودان يبدأ بعقد مؤتمر جامع تشارك فيه كل مكونات الإقليم دون إقصاء.

وقال أبو إدريس لـ ”إرم نيوز“ إن مسار اتفاق الشرق حمل أخطاء تسببت في الأزمة الراهنة للإقليم، لكن إلغاءه سيتسبب في أخطاء أكبر، لأنه أصبح مرتبطاً بمكونات اجتماعية في شرق السودان، ستعتبر الإلغاء انحيازا من الحكومة لمكونات اجتماعية أخرى على حسابها.

وأكد أن الحكومة ليس أمامها غير خيار واحد هو أن تجمع كل أهل شرق السودان في منبر تفاوضي واحد تصل معهم إلى حل متوافق عليه. لكن أبو إدريس يشير إلى أن الحكومة حاليا غير مؤهلة للقيام بهذا الدور، لجهة أنها منقسمة تجاه الأزمة في الإقليم وأن بعضها يظهر انحيازا لطرف ضد آخر.

وذكر أن على الحكومة توحيد رؤيتها فيما بينها أولا، ومن ثم تتقدم بها لمكونات شرق السودان، الذين هم مستعدون للوحدة حول الحل الناجع للأزمة، بحسب قوله.

وبدأت أزمة إقليم شرق السودان عقب توقيع البعض من أبناء الإقليم على اتفاق ضمن ”اتفاق جوبا“ الموقع بين الحكومة السودانية الانتقالية، والجبهة الثورية، في تشرين الأول/أكتوبر عام 2020، حيث منح الاتفاق الإقليم حقوقا في السلطة والتنمية.

ومع ذلك فإن مجموعة يقودها الناظر محمد الأمين ترك، ناظر قبيلة الهدندوة، إحدى كبرى قبائل قومية البجا، اعترضت على ”اتفاق مسار الشرق“ قائلة: إن الذين وقعوا عليه نيابة عن شرق السودان لا يمثلون كل قبائل الإقليم، وطالبت بالغائه وتخصيص منبر تفاوضي جديد.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي قرر أنصار الناظر محمد الأمين ترك، إغلاق ميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط ولاية البحر الأحمر مع الخرطوم، من خلال اعتصام استمر أكثر من أربعين يوما، رفع عقب قرارات قائد الجيش في الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي التي أعلن خلالها حالة الطوارئ وحل الحكومة.

وقبل يومين، عادت الأزمة إلى الواجهة من جديد، حيث أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا، إغلاق الميناء مرة أخرى احتجاجا على عدم إلغاء مسار الشرق، لكن اتصالات أجراها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان حميدتي، مع قادة الاحتجاجات، أثمرت عن تأجيل الإغلاق أسبوعين.

وقال مجلس نظارات البجا في بيان السبت إن المهلة الممنوحة للحكومة هي الفرصة الأخيرة للتواصل والنقاش، محذرا من إشعال الفتن والاقتتال في شرق السودان.

قابلة للاشتعال

وقال المحلل السياسي المتابع لأزمة شرق السودان، خالد الفكي، إن أزمة الإقليم أضحت اليوم أكثر تعقيداً من واقع التطورات الأخيرة.

وأكد في حديثه لـ ”إرم نيوز“ أنه في حال إلغاء مسار الاتفاق، فإن ذلك يعني انحياز الحكومة لمجموعة ”ترك“ على حساب مجموعة المسار، وهو ما يعني خلق أزمة جديدة تفاقم الوضع أكثر مما كان عليه.

وأضاف: ”لا بد من تقديم تنازلات من الطرفين وإيجاد حلول وسطى لإنهاء الأزمة، أما أي محاولة لإقصاء طرف لصالح آخر فستزيد من الأزمة وقد تجعل التوترات الأمنية بين المجموعات الإثنية في الإقليم قابلة للاشتعال“.

وأشار الفكي إلى أن ”مسار اتفاق الشرق“ أصبح مرتبطا باتفاقية السلام مع الجبهة الثورية في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، موضحاً أن إلغاءه سيوثر سلبياً على اتفاق السلام في هذه المناطق.

وكان عضو مجلس السيادة السوداني، رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، أكد في وقت سابق رفض أي اتجاه إلغاء مسار الشرق، قائلاً إن ”إلغاء المسار يعني الإلغاء لاتفاق جوبا كله“.

وأشار إلى أنه ”من حق مواطني شرق السودان الاعتراض على المسار ولكن ليس من حقهم المطالبة بإلغائه“.

وعانى إقليم شرق السودان خلال السنتين الماضيتين من صراعات مميتة بين مكوناته الاجتماعية خصوصًا قبيلتي ”النوبة والبني عامر“، حيث شهدت مدينتا ”كسلا وبورتسودان“ اشتباكات عنيفة تسببت في سقوط كثير من الضحايا.