استشهاد فلسطيني اقتحم بسيارته نقطة تفتيش بالضفة الغربية

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن ”القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص شابا فلسطينيا اقتحم بسيارة نقطة تفتيش عسكرية في الضفة الغربية المحتلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين؛ ما أسفر عن إصابة حارس إسرائيلي بجروح خطيرة“.

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس قرب حاجز جبارة جنوب مدينة #طولكرم ومقتل المنفذ#إرم_نيوز #فلسطين pic.twitter.com/s0qUg84srK — إرم نيوز (@EremNews) December 6, 2021

ولم يصدر تعليق فلسطيني على الحادث الذي وقع عند حاجز بين إسرائيل ووسط الضفة الغربية بالقرب من مدينة طولكرم، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن ”الحارس الإسرائيلي المصاب يعالَج في مركز شيبا الطبي في تل أبيب“.

وأضافت أن المهاجم الفلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما.

ونقلت صحيفة ”القدس“ عن مصادر محلية قولها، إن المهاجم هو محمد نضال يونس موسى من سكان الحي النمساوي في نابلس.

وكانت الهيئة العامة للبث الإسرائيلية قالت إن ”فلسطينيا قاد سيارته بسرعة نحو حارس أمن إسرائيلي في حاجز جبارو، جنوب شرق بيت لحم، وأصابه بجروح خطيرة في ساعة مبكرة من فجر اليوم“.

وأضافت ”قام حارس آخر بإطلاق النار على المنفذ وهو فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما؛ ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة، وتم نقله الى مستشفى ولاحقا أعلِن عن وفاته“.

وأوضحت مصادر أمنية إسرائيلية، أن ”المنفذ استقل سيارة من نوع كيا، تحمل لوحة أرقام فلسطينية، ودخل بها مسرعا إلى الحاجز ودهس أفراد الأمن“.

وبحسب مسؤول في الجيش، فإن منفذ عملية الدهس انطلق نحو حاجز الجنود بسرعة نحو 100 كيلومتر بالساعة، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات أمنية إلى منطقة الحاجز، وباشرت عمليات بحث في المكان والتدقيق بهويات السيارات القريبة من منطقة الحاجز.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، منزلا في الحي النمساوي بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، يعود لعائلة الفتى الذي تتهمه قوات الاحتلال بتنفيذ عملية دهس لجنودها على حاجز جبارة العسكري المقام جنوب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

من جانبها، وصفت حركة حماس العملية بـ ”البطولية“.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم، إن ”العملية تؤكد أن هذه ثورة مشتعلة وأن الشباب قرروا الانعتاق نهائيا من الاحتلال وسيواصلون الإبداع في المقاومة حتى زوال هذا الاستعمار الصهيوني“.

وأضاف ”يبدأ صباح الشعوب الثائرة بنكهة الفداء والعمل المقاوم (..) فجر اليوم عملية فدائية ضد جنود الاحتلال قرب طولكرم في الضفة الغربية“.