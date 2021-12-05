السلطة الفلسطينية تنفي إجراء مباحثات مع إسرائيل لإحياء الاتفاقيات الموقعة

نفى عبدالإله الأتيرة، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، تصريحات عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي في حكومة نفتالي بينيت، التي تحدث فيها عن مباحثات فلسطينية – إسرائيلية لإحياء الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وقال الأتيرة عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن ”القيادة الفلسطينية لم تذهب إلى أوسلو من أجل إجراء مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين، وإنما كانت بهدف بحث الوضع المالي الصعب للحكومة مع الدول المانحة“.

وأضاف في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”الحديث عن إحياء الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية، لا يصدر إلا عن أفراد من حزبي العمل وميرتس، الذين يتكلمون بشكل خجول ولا يملكون صنع القرار في إسرائيل“، وفق قوله.

وينتمي عيساوي فريج إلى حزب ميرتس.

واتهم الأتيرة إسرائيل بـ“التخلي عن جميع الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية“، مضيفا أن ”الاحتلال الإسرائيلي ”حول خريطة الضفة الغربية إلى ما يشبه الجبنة السويسرية“، في إشارة إلى التوسع الاستيطاني في الضفة.

وتابع: ”هناك محاولات لطردنا من أرضنا واستبدال حل الدولتين وعملية التسوية بخطة تسمى تقليص الصراع، التي يؤمن بها بعض الأطراف من الحكومة الإسرائيلية، وتتعلق باستمرار نهب الأرض، ولكن بصورة غير منظورة“.

واستطرد بالقول: ”إسرائيل أنهت فكرة إقامة الدولة الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي، وهذه التصريحات ليس لها أي معنى بالنسبة للقيادة“، حسب تعبيره.

وانتقد مستشار إشتية الولايات المتحدة قائلا: ”الموقف الأمريكي خجول، وأمريكا حتى الآن لم تحقق وعودها التي أعلنت عنها قبل وصول الرئيس جو بايدن للحكم، واليوم ترهن الإدارة الأمريكية فتح القنصلية في القدس الشرقية بالموافقة الإسرائيلية المسبقة“.

يذكر أن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، قال إنه ”كان على رأس وفد إسرائيلي للمشاركة في اجتماع الدول المانحة في أوسلو بهدف إحياء الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين“.

وأوضح فريج، وفق صحيفة ”معاريف“ العبرية، أن ”اتفاقيات أوسلو تتكون من ملحق أمني تم تنفيذه، وملحق اقتصادي لم يتم تطبيقه على أرض الواقع“، مشيرا إلى أن ”الوزراء الإسرائيليين السابقين لم يعطوا أهمية لهذه القضية ولم يروا أوسلو كعنصر أساسي في الأولويات“.

وأضاف: ”إسرائيل منذ توقيع اتفاقيات أوسلو أدارت الموضوع الاقتصادي مع الفلسطينيين من خلال مكتب منسق العمليات، لكن بموجب السلطة الممنوحة لي كمسؤول عن الاتفاقية الاقتصادية لبروتوكول باريس، توجهت إلى أوسلو بنهج جديد لمحاولة تحقيق ظروف اقتصادية أفضل لإسرائيل والسلطة الفلسطينية“.

وأشار إلى أنه ”التقى على هامش الاجتماع في أوسلو مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، ووزير المالية شكري بشارة، وبرزت القضية السياسية“.

وتابع: ”إشتية أراد معرفة موقفنا السياسي، ولكن لم يكن لدي تفويض للحديث عنها، ومهمتي تتركز للترويج للمشاريع الاقتصادية“.