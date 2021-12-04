الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بعد طعنه مستوطنا في القدس (فيديو)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن الشرطة الإسرائيلية قتلت شاباً فلسطينياً بعد تنفيذه عملية طعن لمستوطن إسرائيلي في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية، فقد أصيب مستوطن إسرائيلي في العشرينيات من عمره بجروح تتراوح بين المتوسطة والخطيرة بعد تعرضه للطعن في البلدة القديمة في القدس“.

وأضافت: ”قام طاقم نجمة داود الحمراء بإخلائه إلى مستشفى شعاري تسيديك في المدينة، حيث أفادت نجمة داود الحمراء أن منفذ العملية قد تم إطلاق النار عليه“.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن حالة المستوطن الذي تعرض لعملية الطعن خطيرة، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي بادر إلى تحييد منفذ العملية.

الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بعد طعنه مستوطنا في #القدسpic.twitter.com/dADo1ym1J6 — إرم نيوز (@EremNews) December 4, 2021

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد الموجودين في منطقة الحادث، إطلاق قوات الشرطة، الإسرائيلية النار على الشاب منفذ العملية وإصابته بعدة رصاصات حتى بعد سقوطه على الأرض.

وأشارت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية، إلى أن الشاب الفلسطيني فارق الحياة متأثراً بإصابته بعد إطلاق النار عليه من الجنود الإسرائيليين، كما أكدت إذاعة صوت فلسطين الرسمية استشهاده.

وشهدت منطقة الحادث انتشاراً مكثفاً لعناصر من الشرطة والجيش الإسرائيلي، الذي أغلق كافة المداخل والمخارج المؤدية إليها، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الموجودين في محيط الحادث.

وأشارت مصادر محلية فلسطينية إلى أن أكثر من 40 فلسطينياً أصيبوا بالاختناق والرصاص المطاطي، جراء إطلاق قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين في محيط منطقة باب العامود.

كان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن أمس الجمعة، إصابة العشرات بالرصاص المطاطي المغلف، وقنابل الغاز خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي بمناطق عديدة في الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه الطبية تعاملت مع 227 إصابة بجراح متفاوتة في بلدة بيتا، وبيت دجن في مدينة نابلس، إضافة إلى عشرات الإصابات في قرية كفر قدوم بمدينة قلقيلية.

وأكد الهلال الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 28 إصابة بالرصاص المطاط، حيث نقلت 4 إصابات بالعين إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس.

كما تعاملت الطواقم الطبية في منطقة جبل صبيح في قرية بيتا مع 147 إصابة بالغاز المسيل للدموع، و11 إصابة بحروق مختلفة، بينما أصيب صحفي فلسطيني بالرصاص المطاط بالقدم.

وأوضح الهلال الأحمر أنه تعامل أيضًا مع 3 إصابات بالرصاص المطاط، و 18 إصابة بقنابل الغاز، بينما عولجت بعض الإصابات ميدانيًا في منطقة بيت دجن الواقعة في قضاء مدينة نابلس.