البرهان: مهمتي تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية ولن أترشح لرئاسة السودان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد حتى لو طلب منه ذلك، معتبرا أن مهمته الحالية تنتهي بانتهاء المرحلة الانتقالية.

وقال البرهان في مقابلة مع قناة الحدث: ”مهمتي تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية، ولن أترشح للرئاسة حتى لو طُلب مني ذلك“.

وشدد البرهان على أن رفع حالة الطوارئ في السودان مرتبط باجتماع مع الحكومة والتنسيق مع مجلس الأمن والدفاع.

واعتبر البرهان أن الاتفاق السياسي الأخير مع رئيس الحكومة عبدالله حمدوك ”كان بداية حقيقية للفترة الانتقالية في البلاد“، مضيفاً أنه ”لم يتم إنجاز الكثير من مهام الفترة الانتقالية من قبل قوى سياسية“.

ورأى أن ”البعض يريد أن يجعل من المكون العسكري شماعة لفشل الكثيرين“، مؤكداً أن ”الوضع الانقلابي لا ينطبق على إجراءاتنا.. ولكنها عملية تصحيح“.

وشدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي على أن الجيش أوضح منذ البداية أنه سيمضي في الإصلاح، مضيفاً: ”نريد شراكة مع القوى السياسية للإعداد للمرحلة الانتقالية“.

وأوضح البرهان أن اختيار رئيس القضاء والنائب العام هو من ضمن اختصاص مجلس السيادة، مضيفاً أن ”حمدوك له الحرية المطلقة في اختيار مساعديه، ونريد من حمدوك الاستعانة بكفاءات مستقلة“.

وفيما يتعلق بما شهدته البلاد من مظاهرات وقع خلالها عدد من الضحايا، قال البرهان إن ”الأيام ستكشف من يقف خلف جرائم قتل المتظاهرين.. نعمل مع القضاء لمعرفة من يقف وراء قتل المتظاهرين“.

وأكد البرهان أن ”وقوع ضحايا في التظاهرات أمر غير مقبول وسنحاسب المتورطين“، مشددا على أن ”التظاهر السلمي حق مكفول للجميع“.

وتحدث البرهان خلال المقابلة في قضايا عدة تخص السودان، سواء على الصعيد الداخلي أو فيما يتعلق بملفات خارجية.

وعلى الصعيد الداخلي، اتهم البرهان قوى داخلية لم يسمها بمحاولة عرقلة عملية الانتقال في البلاد.

وقال إن ”أجندة بعض القوى السياسية مع الخارج تهدف لعرقلة عملية الانتقال.. لا نتهم أحدا بتنفيذ أجندة خارجية لكن نرى ذلك بالعين المجردة من بعض القوى“.

وتابع قوله: ”لا نريد استبدال أحد من القوى السياسية ونريد إفساح المجال للجميع، مشيرا إلى أن ”أبرز ما نعمل عليه هو تشكيل هيئة عليا للانتخابات ”.

وقال إن ”شرق السودان لديه قضية ونعمل على حلها“، مشددا على أن الخرطوم ”لا تدعم جبهة تحرير تيغراي في إثيوبيا“.

ولفت قائلا: ”سنحصل على أراضينا من إثيوبيا بالتفاوض وليس بالحل العسكري.. نسعى إلى الحصول على حقوقنا في الحدود مع إثيوبيا“.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل، قال البرهان إنها ”ربما تتخذ شكلا طبيعيا في النهاية.. ملف العلاقة مع إسرائيل كان ضروريا لإعادة السودان إلى المجتمع الدولي“.