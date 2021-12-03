بعد استقالة قرداحي.. عون وميقاتي يأملان في إعادة العلاقات الطبيعية مع السعودية‎‎

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، عن أملهما في عودة العلاقات الطبيعية مع السعودية ودول الخليح العربي بعد استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيان اليوم الجمعة إن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كانت ”ضرورية“ بعد الأزمة التي نشأت مع السعودية ودول خليجية أخرى.

وأضاف ميقاتي: ”نتطلع إلى إعادة العلاقات الطبيعية مع السعودية ودول الخليج الأخرى“.

ودعا ميقاتي كل الاطراف اللبنانية ”إلى عدم الإساءة بأي شكل من الأشكال إلى الدول الشقيقة والصديقة أو التدخل في شؤونها“.

الرئيس عون جدد خلال تسلمه كتاب استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي التأكيد على حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية متمنياً ان تضع الإستقالة حداً للخل الذي اعترى العلاقات اللبنانية – الخليجية pic.twitter.com/3lepHPtxyd — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 3, 2021

من جانبه، جدد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال تسلمه كتاب استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي التأكيد على حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية.

وأعرب عون في تغريدة على حسابه في ”تويتر“ عن أمله في ان ”تضع الاستقالة حداً للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية – الخليجية“، على حد وصفه.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي اليوم الجمعة، استقالته رسميا، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بيروت.

وقال: ”قررت أن أتخلى عن موقعي الوزاري على أن أبقى في خدمة لبنان“.

وأوضح الوزير اللبناني أن استقالته جاءت في سياق مبادرة يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أخبره بأن ماكرون طلب إعلان الاستقالة قبل زيارة يقوم بها اليوم للسعودية.

وتكلم قرداحي خلال المؤتمر عن الأزمة التي سببتها تصريحات أدلى بها قبل أشهر من تعيينه وزيرا للإعلام، تناولت الحرب في اليمن واعتبرت مسيئة للسعودية.