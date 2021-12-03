استقالة جورج قرداحي رسميا

أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي اليوم الجمعة، استقالته رسميا، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بيروت.

وقال: ”قررت أن أتخلى عن موقعي الوزاري على أن أبقى في خدمة لبنان“.

وزير الإعلام اللبناني #جورج_قرداحي يعلن تقديم استقالته https://t.co/Qa55PzECf2 — إرم نيوز (@EremNews) December 3, 2021

وأوضح الوزير اللبناني أن استقالته جاءت في سياق مبادرة يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أخبره بأن ماكرون طلب إعلان الاستقالة قبل زيارة يقوم بها اليوم للسعودية.

وتكلم قرداحي خلال المؤتمر عن الأزمة التي سببتها تصريحات أدلى بها قبل أشهر من تعيينه وزيرا للإعلام، تناولت الحرب في اليمن واعتبرت مسيئة للسعودية.

ووقتها، اعتبر قرداحي خلال استضافته في برنامج برلمان شعيب أن ”الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي“، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: ”هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟“.

ورد قرداحي: ”أكيد هناك اعتداء، ليس لأنها السعودية أو الإمارات، ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في سنة أو ثلاث لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات“.

وطردت الرياض السفير اللبناني وحظرت جميع الواردات اللبنانية؛ احتجاجا على تعليقات لقرداحي انتقد فيها التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن. وحذت البحرين والكويت حذوها، في حين سحبت الإمارات دبلوماسييها من بيروت.

وقال رؤساء الحكومة السابقون: فؤاد السنيورة، سعد الحريري، تمام سلام، إن ”آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي“.