فورين بوليسي: إعادة بشار الأسد لعمه رفعت تمثل الانتصار النهائي للنظام السوري

يَخْلصُ تقرير استقصائي عن ظروف ودواعي موافقة الرئيس السوري بشار الأسد على عودة عمه رفعت الأسد، بعد غياب قسري دام 37 عاما، إلى أن الخطوة التي يراد بها لم شمل العائلة، تستهدف تعزيز سلطة النظام داخليا بعد أن ظهرت إشارات كافية إلى قبول إقليمي ودولي متوسع لإعادة تأهيل النظام.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قرر في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، السماح لعمه رفعت بالعودة إلى سوريا، حيث نشرت صحيفة ”الوطن“ السورية القرار تحت عنوان ”منعا لسجنه في فرنسا.. الرئيس الأسد يترفع عما فعله وقاله رفعت الأسد ويسمح له بالعودة إلى سوريا“.

وفي التقرير الذي نشرته مجلة “ فورن بوليسي“ الأمريكية واستقصت فيه الشواهد وبينها قناعات اثنين من أبناء رفعت، خرجت كاتبة العمود لديها، آنشال فوهرا، بترجيح أن ”لم شمل عائلة الأسد قد يكون هو الانتصار النهائي للنظام واستعادته لسلطته“.

يقول التقرير إن القانون العشائري في سوريا وفي العالم العربي أن ”العم في مقام الوالد“. ومن خلال تنفيذ هذا القانون العشائري لحماية البلد، فقد استهدف بشار الأسد استرضاء المجتمع العلوي الذي تضاءل دعمه له وسط الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سوريا. كما تم تصميم القرار لإنهاء المعارضة داخل عشيرة الأسد، وصولا إلى إعادة السيطرة الكاملة للنظام على سوريا.

ويسترجع التقرير أنه حتى العام 1984، كان رفعت الأسد ينسجم جيدًا مع شقيقه حافظ، الرئيس السابق الذي أوصل عائلة الأسد إلى السلطة. وكان رفعت الأسد أكثر جنرالات أخيه موثوقية، ويُزعم أنه كان قائده الأول في الحوادث الدامية بمدينة حماة العام 1982. لكن الخلافات العائلية بدأت بعد فترة وجيزة، وبعد عامين فقط، اشتُبه في أنه كان يخطط للإطاحة بشقيقه. انكشف رفعت الأسد وأُجبر على الفرار من البلاد، كما جاء في التقرير.

وعلى مدى العقود الثلاثة التي عاشها في أوروبا في المنفى، حافظ رفعت الأسد على بعض النفوذ في المناطق التي يسيطر عليها العلويون في سوريا. وقد عارض خلافة بشار الأسد كرأس للسلطة وادعى أنه من الناحية الدستورية كان يجب أن يكون هو الشخص الذي يتولى السلطة من شقيقه.

وعندما اندلعت الحرب الأهلية في العام 2011، شكل رفعت الأسد منظمة معارضة جديدة تسمى المجلس الوطني الديمقراطي السوري مع أعضاء ساخطين آخرين من حزب البعث السوري، وهو ما قرأ فيه التقرير احتمال الرغبة بتبييض صفحته في أعين البلد المضيف أو ليُظهر لروسيا أنه يمكن أن يكون بديلاً مناسبًا لبشار الأسد.

ويضيف التقرير أن ماضي رفعت الأسد ظل يلاحقه. فقد أدانته محكمة في باريس، العام الماضي، بتهمة اختلاس أموال الدولة السورية وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات. وبحسب ما ورد، اشترى مزرعة خيول وقصرًا، فضلاً عن عقارات رئيسية في الأحياء الباريسية الفاخرة، بأموال حصل عليها بطريقة غير مشروعة.

وفي سبتمبر الماضي، أيدت المحكمة قرارها. وكان رفعت الأسد (84 عامًا) يخشى أن يقضي سنواته الأخيرة محبوسًا في زنزانة، فقد ”قرر ابتلاع كبريائه، واسترضاء ابن أخيه للعودة إلى سوريا.“ بحسب التقرير.

نقلا عن فراس وريبال الأسد

ينقل تقرير فورين بوليسي عن فراس الأسد، أحد أبناء رفعت الأسد، أن والده ”مذنب بالتأكيد بارتكاب تلك الجرائم في فرنسا وغيرها الكثير في سوريا. فقد أودى بالكثير من الأبرياء إلى السجن“ وكان يُعرف في ذلك الوقت بـ ”أكثر الشخصيات وحشية في النظام السوري“.

وأضاف فراس أن بشار الأسد سمح لوالده بالعودة لمنعه من كشف الأسرار السوداء للنظام، وقال: ”لم يكن لدى بشار خيار“. إذا تحدث رفعت الأسد عما حدث في سوريا بين عامي 1970 و 1984، وهي الفترة التي كان خلالها ثاني أقوى شخص في البلاد، فإن مساعي النظام لتطبيع العلاقات مع الغرب سوف تتلاشى“.

ويضيف التقرير أنه لم يُسمح لرفعت الأسد بالعودة إلى سوريا إلا بعد أن أقسم بالولاء لابن أخيه ووعده بعدم المشاركة في أي نشاط سياسي أو اجتماعي.

وينقل التقرير عن ريبال الأسد، ابن آخر لرفعت الأسد، تحدث إلى فورين بوليسي من إسبانيا، أنه دافع عن والده وادعى أنه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، مضيفا: ”إذا قال بشار إن والدي هو قوة مستهلكة، فلماذا نطلب منه عدم الانخراط في السياسة؟ هذا يعني أنه يعرف أن والدي لا يزال لديه عدد كبير من الأنصار في سوريا“.

وينقل تقرير فورن بوليسي أن العديد من المحادثات مع ريبال الأسد، أشارت على مر السنين إلى طموحه السياسي. فهو يبدو ميالا إلى المطالبة بإرث والده في سوريا والاستفادة من اسمه بين العلويين. لكن قيادة بشار الأسد، لا تترك في سوريا مكانا لأي نوع من المعارضة، ولا حتى من أحد أفراد الأسرة“ بحسب التقرير.

قصة رامي مخلوف

ويؤيد التقرير هذه المستخلصات، بما حصل مع رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد. ففي العام 2019، اندلعت أزمة بصوت عال بين الرئيس وبين مخلوف رجل الأعمال. كان الأخير يسيطر على نصف الاقتصاد السوري ويمتلك ميليشيا شخصية ومنظمة خيرية استخدمها للحفاظ على قاعدة دعمه وتنميتها بين العلويين.

ولأكثر من عقدين، عمل مخلوف لدى بشار الأسد كما عمل والده مع حافظ الأسد. ولكن مع انهيار اقتصاد البلاد في مرحلة ما بعد الحرب وتزايد السخط بين العلويين، استولت ”الدولة المفلسة“ على أصول مخلوف، بما في ذلك شركة الاتصالات العملاقة سيريتل. وكان يُنظر إلى زوجة الرئيس، أسماء الأسد، على أنها المنسقة لخطة تهميش مخلوف واستحواذ سلطته، كما يقول التقرير.