جورج قرداحي يؤكد عزمه تقديم استقالته الجمعة

أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي لقناة أنه سيعلن استقالته الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة بتوقيت لبنان.

وقال قرداحي في تصريحات أدلى بها لقناة أم تي في اللبنانية، إن استقالته قد تساعد على ”حلحلة الأزمة“ بين لبنان والسعودية.

وأضاف ”منذ اليوم الأول قلت إنه إذا كانت استقالتي تفيد فأنا جاهز لها“.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر الخميس، بأن هناك توقعات بأن يقوم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بالاستقالة من منصبه الجمعة.

وقالت قناة الجديد اللبنانية إن ”قرداحي يتجه إلى إعلان استقالته من الحكومة غداً، بعد لقاء جمعه بالرئيس #ميقاتي أمس الاربعاء“.

وأوضحت القناة في تغريدة لها عبر ”تويتر“ أن القرار يأتي ”نزولا عند طلب الفرنسيين لحل الأزمة قبل لقاء #ماكرون بولي العهد السعودي“.

بدورها، قالت قناة mtv اللبنانية إنها حصلت على معلومات تفيد بأن جورج ”قرداحي سيعلن استقالته على الأرجح يوم غد خلال مؤتمر صحافي“.

من جهتها، نقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء كذلك عن مصادر لم تكشف عنها قولها إنه ”من المتوقع أن يعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته يوم الجمعة“.

وأضافت المصادر أن ”الاستقالة تأتي لفتح باب التفاوض قبيل الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي ماكرون إلى السعودية، في ظل الأزمة القائمة بين لبنان وبعض دول الخليج، بعد تصريحات لقرداحي انتقد فيها التدخل العسكري بقيادة الرياض في حرب اليمن“.

ووطردت الرياض السفير اللبناني وحظرت جميع الواردات اللبنانية الجمعة احتجاجا على تعليقات لقرداحي انتقد فيها التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن. وحذت البحرين والكويت حذوها في حين سحبت الإمارات دبلوماسييها من بيروت.

وقال رؤساء الحكومة السابقون: فؤاد السنيورة، وسعد الحريري، وتمام سلام، إن ”آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي“.

وجاءت هذه الإجراءات على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الذي قال (قبل تعيينه بهذا المنصب) في حديث مسجل ”في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية، يجب أن تتوقف“.

واعتبر قرداحي أن ”الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي“، ليوجه له أحد الحضور سؤالا ”هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟“.

ورد قرداحي ”أكيد هناك اعتداء، ليس لأنها السعودية أو الإمارات، ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في سنة أو ثلاث لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات“.