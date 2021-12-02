توقعات باستقالة جورج قرداحي من منصبه الجمعة

أفادت مصادر، اليوم الخميس، بأن هناك توقعات بأن يقوم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بالاستقالة من منصبه غدا الجمعة.

وقالت قناة الجديد اللبنانية إن ”قرداحي يتجه إلى إعلان استقالته من الحكومة غداً بعد لقاء جمعه بالرئيس #ميقاتي امس الاربعاء“.

وأوضحت القناة في تغريدة لها عبر ”تويتر“ أن القرار يأتي ”نزولا عند طلب الفرنسيين لحل الأزمة قبل لقاء #ماكرون بولي العهد السعودي“.

بدورها قالت قناة mtv اللبنانية إنها حصلت على معلومات تفيد بأن جورج ”قرداحي سيعلن استقالته على الأرجح يوم غد خلال مؤتمر صحافي“.

من جهتها، نقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء كذلك عن مصادر لم تكشف عنها قولها إن ”من المتوقع أن يعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته يوم الجمعة“.

وأضافت المصادر أن ”الاستقالة تأتي لفتح باب التفاوض قبيل الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي ماكرون للسعودية في ظل الأزمة القائمة بين لبنان وبعض دول الخليج بعد تصريحات لقرداحي انتقد فيها التدخل العسكري بقيادة الرياض في حرب اليمن“.