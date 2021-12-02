سفير إسرائيل في الأمم المتحدة يحمل لبنان مسؤولية أي تصرف من حزب الله

حمّل مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، لبنان مسؤولية أي تصرف يقوم به حزب الله، ضد إسرائيل.

ونقلت القناة السابعة العبرية، عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان قوله إن ”لبنان سيكون مسؤولا بشكل كامل عن أي تصرف يقدم عليه الحزب اللبناني ضد إسرائيل“، مشيرا إلى أنه يجب انفاذ القانون ضده.

وأكد أردان خلال لقاء له مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤول عن اليونفيل، أنه ”يجب على الأمم المتحدة تعزيز القانون ضد حزب الله في لبنان“.

وأضاف في تغريدة له عبر تويتر قائلا: ”طلبنا عرض الوضع الحقيقي على الأرض أمام مجلس الأمن“، لافتا إلى أن لبنان سيكون مسؤولا عن النتائج فيما بعد.

נפגשתי עם תת המזכ״ל לה-קרואה, האחראי על יוניפי״ל, יחד עם האלוף בסיוק ותא״ל דפרין.

הסברנו שהאו״ם חייב לחזק את האכיפה כנגד חיזבאללה בלבנון. ביקשנו ממנו להציג למועצת הבטחון את המצב האמיתי בשטח ואת העובדה שחיזבאללה משתמש בבתי אזרחים כמשגרי טילים. הבהרנו שלבנון תישא באחריות לתוצאות pic.twitter.com/m4gqrCb32W — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) December 2, 2021

والأسبوع الماضي، قدمت إسرائيل، شكوى رسمية لدى مجلس الأمن الدولي، ضد حزب الله اللبناني، حيث طالبت الأمم المتحدة بتصدير موقف يدين الحزب، وذلك على خلفية ”انتهاكاته التي تمس عمل قوة اليونيفيل الدولية في لبنان“.

ووفق القناة ”12“ العبرية، فإن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، قدم شكوى رسمية ضد حزب الله اللبناني، في مجلس الأمن الدولي، مطالبًا الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ موقف يدين حزب الله اللبناني.

وبحسب الشكوى التي قدمها السفير الإسرائيلي إلى مجلس الأمن، فإن ”حزب الله اللبناني يواصل مراكمة قوته العسكرية“، مبينا أن ”الهجمات على قوات اليونيفيل الدولية ليست مصادفة“.

وتطرق أردان في شكواه إلى أن ”هناك جانبا آخر أكثر إثارة، ويدعو للقلق، يتعلق ببرنامج تطوير الصواريخ الدقيقة، والذي يتم تنفيذه من قبل الحزب اللبناني، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وللسكان المحليين“.

وتأتي هذه الشكاوى الإسرائيلية، في أعقاب تصنيف أستراليا قبل أسابيع، لحزب الله اللبناني بأنه ”منظمة إرهابية“.

وكان موقع ”والا“ العبري، قد نقل عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، الشهر الماضي قوله، إن ”الحرب الثالثة مع لبنان مسألة وقت“.

وأشار الموقع العبري، إلى أن هذا التهديد يأتي على خلفية الأزمة الاقتصادية الشديدة، التي تواجهها لبنان منذ سنوات.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله أيضًا، خلال الأشهر الماضية، بعد القصف الذي شنه الحزب ضد المدن الإسرائيلية الصيف الماضي.

وبدأت إسرائيل، بوضع منطاد ضخم، هو الأكبر من نوعه في العالم على الحدود مع لبنان وسوريا، ضمن استعدادها للحرب مع حزب الله، بحسب تقارير.