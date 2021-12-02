محكمة إسرائيلية تقضي بسجن فلسطينية بتهمة "نقل معلومات وصور لحزب الله"

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن محكمة اللد الإسرائيلية أصدرت حكما ضد فتاة فلسطينية بالسجن لمدة عامين ونصف؛ بتهمة التواصل مع حزب الله اللبناني ونقل معلومات حساسة له.

وذكر موقع ”واي نت“ العبري، أن محكمة ”اللد“ أصدرت حكما على الفتاة الفلسطينية مي مصاروة، التي تبلغ من العمر 27 عاما، بالسجن 30 شهرا؛ بتهمة ”التواصل ونقل معلومات للعدو“.

ووفق لائحة الاتهام الموجهة للفتاة الفلسطينية، فقد أجرت اتصالات مع حزب الله وصورت مركبات عسكرية، ومنطقة السياج في مدينة الناقورة، وميناء حيفا، وقاعدة حتسريم، وبطارية قبة حديدية، ومنطقة معبر إيريز نحو قطاع غزة، ونقلت الصور إلى الحزب اللبناني.

وفي تفاصيل الخبر، زعم الموقع العبري أن الفتاة أقامت لمدة عامين في جنوب لبنان، وخلال العام 2018 جرى التواصل الأول معها عبر موقع فيسبوك، من قبل رجل يدعى علي من جنوب لبنان، وبعد معرفة قصيرة طلب من المتهمة تنفيذ مهام استخباراتية مختلفة داخل إسرائيل لصالح تنظيم حزب الله.

وأوضح الموقع العبري، أنه وضمن لائحة الاتهام المقدمة ضد الفتاة، التقاطها صورا لمركبات عسكرية، كما قامت بتصوير معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي ومتحف السلاح البحري في ”حتسريم“ غرب مدينة بئر السبع، وصور أخرى للجدار الأمني في راس الناقورة، وحدائق البهائيين، وميناء حيفا“.

ووفق الموقع العبري، فقد قدمت المحكمة أيضا لائحة اتهام ضد الفتاة لإرفاقها صورا لمنظومة القبة الحديدية ولمعسكر آخر في جنوب إسرائيل، لحزب الله، حيث طُلب منها تصوير مشهد لمدينة بئر السبع من شرفة منزلها، يتضمن صورا لمنظومة القبة الحديدية.

وتشمل لائحة الاتهام المقدمة للفتاة، انضمامها في العام 2019 لإحدى مجموعات ”واتس اب ”، باسم ”اعرف عدوك“، حيث كان يطلب منها ترجمة نصوص من اللغة العبرية إلى العربية.

وبحسب الموقع، وصلت الفتاة أيضا إلى حاجز ”إيرز“، شمال قطاع غزة، حيث قامت بالتقاط صور لأرقام المركبات العسكرية ولبرج المراقبة هناك وأرسلتها عبر موقع ”فيسبوك“ للحزب اللبناني.

لكن الحادثة الأكبر، هي طلب الحزب اللبناني منها، في فترة سابقة، بعد التصعيد على الحدود مع حزب الله، التقاط مجموعة صور لمستشفى ”رمبام“ في حيفا ومدخل الطوارئ وغرف العمليات.

ولفت الموقع العبري إلى أنه في كانون الأول/ديسمبر نهاية العام الماضي، توجه الحزب اللبناني بطلب للمتهمة، بأن تشارك في إحدى المحاضرات لصحافي إسرائيلي حول موضوع يرتبط بحزب الله وإسرائيل، حيث طلب منها توجيه سؤال للصحافي الإسرائيلي حول احتمالية نشوب حرب بين حزب الله وإسرائيل.

وأشار الموقع العبري إلى أن الفتاة قامت بتسجيل صوتي لسؤالها وإجابته، حيث شاركت التسجيل مع الرجل الذي يدعى علي التابع للحزب اللبناني.

لكن وبحسب الموقع، في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر، من العام الماضي، رفضت الفتاة الفلسطينية الانصياع لطلب الحزب اللبناني بتصوير معسكر تابع للجيش الإسرائيلي بالقرب من جامعة تل أبيب.