المفوض العام لـ"الأونروا": الوكالة على وشك الانهيار

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، أن الوكالة باتت على وشك الانهيار، ولا يمكنها دفع رواتب موظفيها لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر، في الوقت المحدد.

وقال لازاريني الأربعاء، بعد اجتماع للجنة الاستشارية للوكالة في عمّان، إن ”عقودا من الاستثمار في الخدمات الممتازة لـ(الأونروا)، تتعرض الآن لخطر الانعكاس“.

وذكر لازاريني عبر ”تويتر“: ”في اجتماعات مع شركاء الأونروا الرئيسيين في اليومين الماضيين، دعوت إلى تمويل فوري للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للاجئي فلسطين لعام 2021“.

ولفت في تغريدته التي نقلتها صحيفة ”جيروساليم بوست“ الإسرائيلية، إلى أن ”هذا التمويل مهم بشكل خاص في غياب أي حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني“.

وقال لازاريني: ”لقد ذكّرت المانحين بأنه في غياب حل سياسي يشمل اللاجئين الفلسطينيين، فإنه لا يمكن الاستغناء عن الأونروا في الاستمرار بتأمين حقوقهم وخدماتهم وفقًا لتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في وقت سابق من الشهر الماضي، جمعت ”الأونروا“ 38 مليون دولار لسد عجز وصل إلى نحو 100 مليون دولار في ميزانيتها البالغة 1.2 مليار دولار، لكن الفجوة المتبقية جعلتها تتدافع للحصول على الأموال.

وقال لازاريني لهيئته الاستشارية الاثنين الماضي إنه اضطر لإبلاغ أكثر من 28 ألف موظف في الأمم المتحدة، أن الأونروا ليس لديها أموال كافية لدفع رواتبهم لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر في الوقت المحدد“، محذرا من أن ذلك من شأنه أن يقطع الخدمات ويؤجج الغضب والإحباط بين الفلسطينيين.

وتخدم ”الأونروا“ 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة الغربية والقدس، فيما تتعرض لضغوط شديدة للحفاظ على الخدمات وسط تناقص كبير في التمويل من المانحين وتصاعد الهجمات السياسية ضد المنظمة.

وأوقفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساهمة واشنطن السنوية البالغة 360 مليون دولار بعد اتهامها ”الأونروا“ بإدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين بدلاً من حلها، وأنها سمحت بالكتب المدرسية في مدارسها التي تروج لمعاداة السامية.

وبحسب الصحيفة، تعهد لازاريني باتباع سياسة عدم التسامح تجاه معاداة السامية والتحريض، لكنه في الوقت نفسه حذّر من أن مثل هذه الهجمات سياسية بطبيعتها وتهدف إلى تدمير ”الأونروا“ لأسباب سياسية.

وقال لازاريني إن مدارس الوكالة يجب أن تعكس واقع ”الاحتلال“ الذي يعيش في ظله الأطفال الفلسطينيون، وأنه لا ينبغي محو هذه المعلومات.

وأضاف لازاريني: ”نحن بحاجة إلى وضع حد للاتهامات المثيرة التي لا أساس لها والتي تقوض سمعة الوكالة وتمويلها وحقوق لاجئي فلسطين“.