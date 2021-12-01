فلسطينيون يحرقون مركبة كانت تقل مستوطنين إسرائيليين في رام الله

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن الشرطة الفلسطينية أنقذت اثنين من المستوطنين وأعادتهما إلى إسرائيل بعد دخولهما مدينة رام الله في الضفة الغربية، في حين أقدم شبان فلسطينيون على حرق مركبتهما.

وقالت القناة ”14“ العبرية، إن ”سيارة تابعة للمستوطنين دخلت إلى قلب مدينة رام الله وتعرضت لهجوم من قِبل شبان، حيث أشعلوا النيران داخلها“.

وأكدت القناة العبرية، أن ”قوات الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية قامت على الفور بإنقاذ المستوطنيْن راكبيْ السيارة، وتمكنت من إخلائهما إلى نقطة قريبة للجيش الإسرائيلي، وقامت بتسليمهما“.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية إن ”اثنين من المستوطنين اللذين كانا في السيارة التي دخلت رام الله الآن بيد الجيش الإسرائيلي، وقد أصيبا بجراح طفيفة نتيجة مهاجمتهما من قِبل فلسطينيين على دوار المنارة، وبعد ذلك أحرقوا سيارتهما“.

من جهتها، قالت قناة ”ريشت كان“ العبربة، إن ”مستوطنيْن دخلا إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، ولدى وصولهما إلى ساحة المنارة بدأت مجموعة من الفلسطينيين بالاحتشاد حولهما ومهاجمتهما بعد التعرّف عليهما“.

ووفق القناة العبرية، تدخلت عناصر من جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، وقاموا بنقلهما من المكان وتسليمهما للجيش الإسرائيلي.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الفلسطينيين أضرموا النار في مركبة المستوطنيْن ما أدى إلى إحراقها بالكامل.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر محلية فلسطينية أن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني أخمد الحريق الذي اندلع في مركبة المستوطنين.