معارضون سوريون يوجهون انتقادات نادرة لقطر بسبب أغنية

وجه معارضون سوريون، انتقادات نادرة لدولة قطر التي تدعمهم في مناهضتهم لحكم الرئيس بشار الأسد، على خلفية عرض الدوحة لعلم سوريا الرسمي بدلاً من علم آخر يمثل أطيافا كثيرة من المعارضة، خلال مناسبة رياضية.

وافتتحت قطر، مساء الثلاثاء، بطولة كأس العرب لكرة القدم بمشاركة عدة منتخبات عربية، بينها المنتخب السوري القادم من دمشق، ليشهد حفل الافتتاح تقديم أغنية كلماتها مقاطع من الأناشيد الوطنية للدول العربية المشاركة، يرافقها عرض علم الدولة صاحبة النشيد وفق ترتيب مقاطع الأغنية.

وفوجئ سوريون معارضون، بعرض علم سوريا الرسمي الذي تميزه نجمتان باللون الأخضر، خلال ترديد مقطع من نشيد سوريا الوطني (حماة الديار)، إذ كانوا يتأملون تجاهل عرض العلم، أو اختيار العلم الذي تتبناه المعارضة، وتميزه ثلاث نجمات باللون الأحمر.

وترفع قطر علم المعارضة على السفارة السورية في الدوحة، وتعد من أبرز الداعمين لعدة تيارات سورية ووسائل إعلام تمثل المعارضة، لكنها عرضت علم سوريا الرسمي في افتتاح البطولة الكروية التي تنظم لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

لكن قرار البلد الخليجي، قوبل بانتقادات دونها نشطاء من المعارضة السورية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بينما اعتبرها الموالون للحكومة انتصاراً لهم في الصراع الذي تشهده البلاد منذ العام 2011.

وانتقد سعيد اليوسف، وهو صحفي سوري يعمل في تلفزيون ”سوريا“ الذي تموله الدوحة، عرض العلم السوري في البطولة، وقال عبر تويتر ”افتتحت #قطر اليوم بطولة #كأس_العرب_2021 بالأناشيد الوطنية للدول العربية المُشاركة (بينها منتخب #نظام_الأسد للأسف)، حيث ظهر علم (النظام) الذي مازال يرفرف فوق أجساد الضحايا والمعتقلين السوريين والمدن التي دمّرها (#حماة_الديار) ونشيدهم! إنّها #سوريا العظيمة وليست (سوريا الأسد)..“.

افتتحت #قطر اليوم بطولة #كأس_العرب_2021 بالأناشيد الوطنية للدول العربية المُشاركة (بينها منتخب #نظام_الأسد للأسف)، حيث ظهر علم "النظام" الذي ما زال يرفرف فوق أجساد الضحايا والمعتقلين السوريين والمدن التي دمّرها "#حماة_الديار" ونشيدهم! إنّها #سوريا العظيمة وليست "سوريا الأسد".. pic.twitter.com/1yHGU5LIsA — Saeed Alyousef (@S_Ghazzol) November 30, 2021

كما نشر عمار آغا القلعة، وهو فنان تشكيلي ورسام كاريكاتير سوري معروف في أوساط المعارضة، العلم الذي تتبناه المعارضة، وكتب معلقاً ”علم المليون شهيد، هو العلم الوحيد الذي يعبر عن الشعب السوري… شاء من شاء وأبى من أبى، ولن يتخلى شعبنا الحر عنه حتى النصر القادم لا محالة، فافعلوا ما طاب لكم يا نواطير العرب… والأيام دول…“.

علم المليون شهيد

هو العلم الوحيد الذي يعبر عن الشعب السوري …

شاء من شاء وأبى من أبى

ولن يتخلى شعبنا الحر عنه حتى النصر القادم لا محالة

فافعلوا ما طاب لكم يا نواطير العرب … والأيام دول … pic.twitter.com/BZfj3DkeBe — عمار آغا القلعة (@Ammaraghaalkala) November 30, 2021

وأشار الكاتب والصحفي السوري، قتيبة ياسين، لدور ”الفيفا“ في عرض العلم بحفل الافتتاح، وقال منتقداً ”رغم معرفتي أن هذا الحدث يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأنه هو من يختار الأعلام الممثلة للدول المشاركة، إلا أننا لا نعترف إلا بعلم الحرية ولتذهب الفيفا مع علم الأسد إلى الجحيم #كأس_العرب“.

رغم معرفتي بأن هذا الحدث يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأنها هي من يختار الأعلام الممثلة للدول المشاركة، إلا أننا لا نعترف إلا بعلم الحرية ولتذهب الفيفا مع علم الأسد إلى الجحيم#كأس_العرب #كأس_العرب_2021 #قطر pic.twitter.com/HNUuCqhW0M — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) November 30, 2021

وعلى الجانب الآخر، تداول موالون للحكومة السورية، صورا ومقاطع فيديو من حفل افتتاح البطولة، يظهر فيها علم سوريا الرسمي، معتبرين ذلك انتصاراً لهم.

وقالت ليليان معروف، وهي كاتبة وصحفية سورية شابة في ذلك السياق ”سيبقى علم الجمهورية العربية السورية حاضرا في كل زمان ومكان #سوريا حاضرة بعلمها ومنتخبها في #قطر #قطر2022“.

سيبقى علم الجمهورية العربية السورية حاضرا في كل زمان ومكان#سوريا حاضرة بعلمها ومنتخبها في #قطر #قطر2022 pic.twitter.com/QDGXnMoxIl — Lilian Maarouf (@maarouf_lilian) November 30, 2021

وكثيراً ما تثير قضية العلم الجدل بين السوريين منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد عام 2011، عندما رفع المتظاهرون علم سوريا في فترة الاستقلال عام 1946، بدلاً من العلم الرسمي المعروف لسوريا.