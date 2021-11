المنسق الأممي يحذّر من تأثير الاستيطان وأزمة "السلطة" على عودة المفاوضات مع إسرائيل

دعا تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إسرائيل والفلسطينيين لإجراء ”مفاوضات هادفة“ لحل النزاع وتجنب الخطوات أحادية الجانب.

وحذر المبعوث من أن يؤدي الاستيطان الإسرائيلي وهدم بيوت الفلسطينيين والأزمة المالية في رام الله إلى تقليل احتمالات العودة إلى مفاوضات ذات مغزى بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال، وينسلاند، في إفادته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: ”يجب على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، تجنب الخطوات الأحادية، ووقف الأعمال العدائية“.

وأكد أن على ”الطرفين الإسرائيلي تقليل بؤر التوتر، والعنف المبرر“، داعيًا إلى وقف ”الأعمال العدائية“ من قبل الطرفين.

وأشار ويسلاند في إفادته إلى ”وجود حاجة من الجميع، لتظافر الجهود للذهاب نحو مفاوضات هادفة لحل النزاع قبل فوات الأوان“.

وأكد المسؤول الأممي أن هناك حاجة ماسة إلى خطوات تحقق الاستقرار للسلطة الفلسطينية عبر تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

"It is essential that the parties avoid unilateral steps, reduce flashpoints and violence across the OPT, solidify the cessation of hostilities", said @TWennesland, noting the need for concerted efforts towards meaningful negotiations to resolve the conflict before it's too late. pic.twitter.com/fhuXikrv7b

— UN Political and Peacebuilding Affairs (@UNDPPA) November 30, 2021