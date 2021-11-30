المنسق الأممي يحذّر من تأثير الاستيطان وأزمة "السلطة" على عودة المفاوضات مع إسرائيل

دعا تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إسرائيل والفلسطينيين لإجراء ”مفاوضات هادفة“ لحل النزاع وتجنب الخطوات أحادية الجانب.

وحذر المبعوث من أن يؤدي الاستيطان الإسرائيلي وهدم بيوت الفلسطينيين والأزمة المالية في رام الله إلى تقليل احتمالات العودة إلى مفاوضات ذات مغزى بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال، وينسلاند، في إفادته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: ”يجب على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، تجنب الخطوات الأحادية، ووقف الأعمال العدائية“.

وأكد أن على ”الطرفين الإسرائيلي تقليل بؤر التوتر، والعنف المبرر“، داعيًا إلى وقف ”الأعمال العدائية“ من قبل الطرفين.

وأشار ويسلاند في إفادته إلى ”وجود حاجة من الجميع، لتظافر الجهود للذهاب نحو مفاوضات هادفة لحل النزاع قبل فوات الأوان“.

وأكد المسؤول الأممي أن هناك حاجة ماسة إلى خطوات تحقق الاستقرار للسلطة الفلسطينية عبر تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

"It is essential that the parties avoid unilateral steps, reduce flashpoints and violence across the OPT, solidify the cessation of hostilities", said @TWennesland, noting the need for concerted efforts towards meaningful negotiations to resolve the conflict before it's too late. pic.twitter.com/fhuXikrv7b — UN Political and Peacebuilding Affairs (@UNDPPA) November 30, 2021

وكان، وينسلاند، قد دعا في وقت سابق إلى ”وقف الأنشطة الاستيطانية، وهدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية، ووقف عمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق التابعة للسلطة الوطنية في الضفة الغربية“.

وتحدث وينسلاند، في إحاطة سابقة له أمام مجلس الأمن الدولي، عن الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واصفًا الأوضاع في غزة بأنها ”هشة“.

كما حذّر من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، والقدس، وفي المواقع المقدسة، داعيًا إلى ”خطوات سريعة من إسرائيل والمجتمع الدولي والسلطة الوطنية الفلسطينية، لمعالجة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية لاستعادة الأمل في التوصل لحل سلمي للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي“.

ودعت السلطة الوطنية الفلسطينية، أكثر من مرة، لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الرباعية الدولية ”الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة وروسيا“.

ووفق مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، فإن الهدف من هذا المؤتمر ”حشد النية الحسنة والوسائل المتاحة حول العالم عبر عقد مؤتمر دولي برعاية الرباعية الدولية يشمل الفاعلين لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين“.

وشدد، منصور، في إحاطة سابقة له أمام مجلس الأمن، على ”ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية في الأراضي الفلسطينية“.

وتوقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، منذ أبريل/ نيسان 2014؛ لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل وقف الاستيطان.