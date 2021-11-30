بعد تدهور صحته.. "فتح" تطالب بالضغط على إسرائيل لتحرير اللواء فؤاد الشوبكي

حمّلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني ”فتح“ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني المسن اللواء فؤاد الشوبكي أكبر الأسرى في معتقلات الاحتلال.

وحذرت مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة ”فتح“ في المحافظات الجنوبية من خطورة الوضع الصحي للأسير اللواء فؤاد الشوبكي، بعد تدهور حالته الصحية خلال اليومين الأخيرين.

وقالت حركة ”فتح“، في بيان لها، إن ”الأسير الشوبكي يتعرض لإهمال طبي متعمد من قبل إدارة السجون الإسرائيلية“، مضيفة أن ”أكبر الأسرى الفلسطينيين يعاني من فقدان للمناعة، وأمراض مزمنة مختلفة، وقد تدهورت حالته الصحية، حيث نقل بشكل مفاجئ لأحد المستشفيات الإسرائيلية“.

ودعت ”فتح“ في بيانها إلى ”إطلاق حملة وطنية فلسطينية وعربية ودولية؛ من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسير الشوبكي، وإلزام الاحتلال باحترام حقوق الإنسان، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المرضى“.

من جهته، ذكر الأسير المحرر تيسير البرديني عضو المجلس الثوري للحركة في تصريح له أن الشوبكي يواجه إهمالا طبيا إسرائيليا متعمدا، خاصة وأنه جاوز من العمر أكثر من 80 عاماً، ويعاني من فقدان المناعة ومن أمراض مزمنة أخرى.

وشدد البرديني على ”دور المجتمع الدولي في إلزام الاحتلال الاسرائيلي باحترام حقوق الانسان والإفراج عن الأسرى المرضى، وعلى رأسهم اللواء أبو حازم الشوبكي“.

من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي لها، إن ”الأسير الشوبكي الملقب بشيخ الأسرى يعاني من وضع صحي صعب وخطير وللغاية، بالإضافة إلى إصابته بمرض السرطان، مما استدعى نقله للمستشفيات الإسرائيلية عدة مرات؛ بسبب سوء حالته الصحية“.

وحملت الهيئة التابعة للسلطة الوطنية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على حياة الأسير الذي يعاني من العديد من الأمراض المزمنة.

وكانت سلطات الاحتلال قد نقلت اللواء الشوبكي إلى مستشفى سوروكا الإسرائيلي، الإثنين، بعد تدهور مفاجئ في صحته، قبل أن تقوم بإعادته مجدداً إلى سجن النقب.

يذكر أن اللواء فؤاد الشوبكي ينحدر من قطاع غزة، ويبلغ من العمر 82 عاماً، وهو معتقل منذ 14 مارس/ آذار 2006، ويقضي حكماً إسرائيلياً بالسجن لمدة 17 عاماً.

وبحسب ”نادي الأسير الفلسطيني“، يعتبر الشوبكي أكبر الأسرى سناً، وجرت محاكمته بمزاعم تهريب وتمويل سفينة أسلحة، وحكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 17 عاماً.

وكانت ”هيئة شؤون الأسرى والمحررين“ الفلسطينيين قد أعلنت، في وقت سابق، إصابة الأسير الشوبكي بفيروس ”كورونا“، بعد مخالطته لسجان إسرائيلي، كان يقود عربته التي كانت تقله لأحد المشافي الإسرائيلية، لإجراء عملية جراحية في عينيه.

يشار إلى أن أكثر من 500 أسير وأسيرة فلسطينية داخل السجون الإسرائيلية يعانون من أمراض مختلفة، بينهم العشرات من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى.