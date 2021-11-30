مظاهرات في الخرطوم ضد اتفاق البرهان وحمدوك

خرج آلاف المتظاهرين في مسيرات وسط العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء؛ رفضا للاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، وطلبا للحكم المدني.

ورصدت ”إرم نيوز“ انتشار قوات أمنية وسط الخرطوم بجانب سيارات الشرطة وقاذفات قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أغلق محتجون شارع الأربعين في أم درمان الذي شهد أكبر الحشود خلال المواكب الأخيرة، وردد المحتجون شعارات تنادي بالحكم المدني وسط إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع بشارع القصر في الخرطوم.

وشارك في ”مليونية 30 نوفمبر“ عدد من قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا، بينهم عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني وخالد عمر يوسف القيادي بالحزب ووزير شؤون مجلس الوزراء بالحكومة المنحلة، ووجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة.

ووضع مجلس السيادة الانتقالي حوادث قتل المتظاهرين التي وقعت خلال احتجاجات يومي 13 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على طاولة الاجتماعات لتقصي الحقائق ومعرفة المتورطين في مقتل 20 متظاهرا، بعد نفي الشرطة تورطها في ذلك واستخدامها للرصاص الحي لتفرقة المتظاهرين.

ووقع البرهان وحمدوك، اتفاقا سياسيا أكد استمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري واستكمال هياكل السلطة، على رأسها المجلس التشريعي وتعيين رئيسين للقضاء والنيابة العامة والمجالس العدلية.

ويحظى الاتفاق بتأييد غالبية القوى السياسية المكونة لتحالف قوى الحرية والتغيير، باستثناء 3 أحزاب، هي التجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني والبعث العربي، التي أعلنت رفضها للاتفاق.

وعملا بالاتفاق، أفرجت السلطات السودانية، خلال الأيام الماضية، عن عدد من المعتقلين السياسيين آخرهم عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان وعضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، إضافة إلى وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وآخرين بعد اعتقال دام أكثر من شهر.

ويترقب الشارع السوداني أن يعلن حمدوك، حكومته الجديدة، خلال الأيام المقبلة، بعد أن منحه الاتفاق السياسي صلاحيات اختيار الوزراء الجدد، على أن يمثلوا كفاءات مستقلة غير حزبية.

وتجري هذه الأيام مجموعة من القيادات السياسية مشاورات مكثفة مع الأحزاب والقطاعات المهنية؛ بغية التوصل إلى تحالف واسع لدعم الحكومة المنتظر تشكيلها لقيادة الفترة المقبلة.