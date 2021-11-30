والد أسير بسجون إسرائيل يهدد باللجوء للقضاء بعد طرده من فعالية تضامنية في الأردن

هدد والد أسير في السجون الإسرائيلية، باللجوء إلى القضاء، وذلك عقب محاولة الاعتداء عليه وطرده من فعالية تضامنية مع الأسرى أقيمت في مجمع النقابات المهنية بالعاصمة الأردنية عمان، بتنظيم من نادي الوحدات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر لحظة طرد ومحاولة اعتداء على محمد أبو خضير، والد الأسير أسيد أبو خضير، وذلك عقب اعتراض محمد أبو خضير على كلمة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول الاستخبارات السابق، وصف فيها غزة بأنها ”مختطفة“.

وأكد محمد أبو خضير، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أنه يعتزم ”رفع قضية ضد كل من أساء وتطاول عليه بالأمس، في حال لم يتخذ نادي الوحدات إجراءاته الخاصة وموقفا حازما لتجنب تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة“، بحسب تعبيره.

وقال ”تلقينا دعوة لحضور فعالية لنصرة الأسرى الفلسطينيين كوالد أسير، وعندما حضرت بدأت كلمة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وتلتها باقي الكلمات منها كلمة توفيق الطيراوي، الذي تحدث بداية عن الوحدة الوطنية ثم قال بعدها بالنص: لقد اختطِفت غزة، ثم قال في موضوع آخر: هذا ليس ربيعا عربيا.. الربيع العربي كان في تونس، أما الربيع العربي الذي شهدته غزة فهو صهيوأمريكي)“، بحسب قوله.

وأضاف أنه اعترض على ما قاله الطيراوي، ودافع عن غزة، ليتم بعد ذلك ”سحبه إلى خارج الموقع“.

وتابع ”أغلب الحضور كانوا من المنتمين لحركة فتح، ولم يقف أحد إلى جانبي، وما حدث بالأمس أساء لي ولقضيتي“.

من جانبه، استنكر نادي الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، ما حدث مع والد الأسير أبو خضير، محملا المسؤولية لنادي الوحدات ومجمع النقابات المهنية.

وقال النادي في بيان له: تابع الأسرى الأردنيون في السجون الإسرائيلية ”بألم وأسف كبير ما تم من اعتداء آثم على والد الأسير الأردني أسيد أبو خضير خلال فعالية نظمتها لجنة تابعة لنادي الوحدات في مجمع النقابات المهنية“.

وأضاف البيان أن الأسرى الأردنيين ”يدينون بأشد العبارات هذا الاعتداء، ويحملون المسؤولية كاملة لنادي الوحدات ومجمع النقابات المهنية ورئيس مجلس النقباء الحالي“.

إلغاء الفعاليات

وعلى إثر ما حدث، قررت النقابات المهنية الأردنية، يوم الثلاثاء، إلغاء فعاليات ”يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني والأسرى“ التي نظمها نادي الوحدات، بسبب ”احتجاجات بين المشاركين بحفل الافتتاح أمس الإثنين“.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن أمين عام مجمع النقابات المهنية المحامي خلدون النسور، أن ”مجمع النقابات يجمع ولا يفرق، وأن النقابات المهنية تدعم قضية الأسرى ولم تتخل عنهم يوما“.

وكان النسور أكد في تصريح سابق، أن ”لا علاقة للنقابات المهنية بتنظيم الفعاليات“، وأن ”دور المجمع يقتصر فقط على حجز القاعة للمنظمين“.

هجوم وحداتي على الحكومة

وقال رئيس نادي الوحدات والنائب السابق طارق خوري، إن ”حادثة طرد والد الأسير أسيد أبو خضير ومحاولة الاعتداء عليه، لا تمثل الهيئة العامة للنادي ولا جماهيره العريضة، وإنما تمثل اللجنة المؤقتة المعينة من قبل وزارة الشباب“.

ووصف خوري في تصريحات نقلها موقع ”سواليف“ الأردني، هذه اللجنة بأنها ”اختطفت النادي وتتحكم فيه منذ ما يزيد عن عام وهي غير منتخبه وبالتالي فإن أفعالها تمثل من اختارها وتوضح سبب اختيارها“.

بدوره، نوه رئيس نادي الوحدات السابق بشار الحوامدة، بأن ”مهمة اللجنة المؤقتة للنادي هي عقد الانتخابات فقط وليس النشاطات الثقافية“.

وقال الحوامدة إن ”كتاب التكليف للجان المؤقتة نص على تحديد صلاحيات اللجان المؤقتة لجميع الأندية الرياضية ومن بينها نادي الوحدات، في التجهيز لعقد انتخابات فقط، وليس عقد الأنشطة التي هي مهمة مجالس الإدارات المنتخبة“، بحسب ما نقلت عنه إذاعة ”حسنى“ المحلية.

وانتقد الحوامدة ”التنظيم السيئ لفعاليات النقابات بالأمس“، واعتبر أنها ”لا ترقى للنشاطات الثقافية التي يقوم بها نادي الوحدات عادة“، لافتا إلى أنه ”خرج من الحفل من بدايته بسبب التنظيم السيئ“، بحسب قوله.