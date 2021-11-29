لويد أوستن يأمر بإجراء مراجعة لضربة وقعت في سوريا عام 2019

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر جنرالا كبيرا بإجراء مراجعة لضربة وقعت عام 2019 في سوريا تسببت في سقوط ضحايا مدنيين.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي للصحفيين إن الجنرال مايكل جاريت، قائد قيادة قوات الجيش الأمريكي، سيكون أمامه 90 يوما لإنجاز المراجعة بشأن سقوط القتلى المدنيين.

كانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت هذا الشهر أن الضربة الأمريكية في باغوز بسوريا أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 64 طفلا وامرأة خلال المعارك ضد تنظيم داعش.

وذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ بداية الشهر الجاري أن الجيش الأمريكي تستر على ضربتين جويتين نفذهما على سوريا عام 2019 تسببتا في مقتل زهاء 64 امرأة وطفلا، وهي جريمة حرب محتملة.

وبحسب التقرير، فإن ضربتين جويتين متتاليتين بالقرب من قرية الباغوز نفذتا بأمر من وحدة عمليات خاصة أمريكية سرية مكلفة بالعمليات البرية في سوريا.

وقالت الصحيفة إن القيادة المركزية الأمريكية، التي أشرفت على العمليات الجوية الأمريكية في سوريا، اعترفت بالضربتين لأول مرة خلال الأيام الماضية، قائلة إنهما مبررتان.

وكررت القيادة المركزية في بيان الرواية التي نقلتها للصحيفة عن مقتل 80 شخصا في الضربتين، منهم 16 من مقاتلي تنظيم داعش وأربعة مدنيين.

وقال الجيش إنه لم يتضح ما إذا كان الستون الآخرون مدنيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن النساء والأطفال ربما كانوا مقاتلين.

ونقلت ”نيويورك تايمز“ عن عسكري أمريكي لم يكشف عن اسمه قوله إنهم في مركز العمليات المشتركة للقوات الجوية الأمريكية بقاعدة العديد في قطر، شاهدوا ما كان يحدث ”بذهول وعدم تصديق“ وذلك لأن طائرة مسيرة قامت بتصوير الضربات على الهواء مباشرة.

وجرى التأكيد على أن الضابط القانوني في سلاح الجو اعترف بوقوع جريمة حرب تتطلب التحقيق. لكن، كما تشير الصحيفة، ”في كل خطوة تقريبا اتخذ الجيش خطوات لإخفاء الضربة الكارثية“، حيث تم التقليل من عدد القتلى، ووضعت التقارير حول هذا الموضوع تحت ختم سري للغاية. وقامت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بالإضافة إلى ذلك، بتجريف موقع الضربات، ولم يتم إخطار القيادة العليا بالحادث.

وعلقت الأمم المتحدة على الضربات الجوية الأمريكية في سوريا التي أودت بحياة مدنيين في عام 2019، مشيرة إلى ضرورة أن يتحمل الفاعل المسؤولية في مثل هذه الحالات.

وصرّح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، لوكالة أنباء نوفوستي ردا على طلب بالتعليق على ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز من أن الضربات الجوية الأمريكية في سوريا تسببت في مقتل العشرات من المدنيين، وأكد ضرورة أن تحمل المسؤولية عن الأعمال التي تؤدي إلى مقتل مدنيين.