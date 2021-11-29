وفاة قيادي بارز بحركة حماس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

توفي القيادي البارز في حركة حماس، عبدالسلام صيام (52 عاما)، يوم الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

ونعت ”رئاسة العمل الحكومي“ التابعة لحماس في غزة، في بيان، عبدالسلام صيام، مشيرة إلى أن وفاته جاءت بعد صراع طويل مع المرض، وتدهور حالته الصحية؛ إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال البيان: ”مثل صيام نموذجا في التضحية وخدمة الشعب الفلسطيني في مجالات عديدة طوال حياته، وكان صاحب سيرة يشهد له بها الجميع“.

وأشار البيان إلى أن رئاسة متابعة العمل الحكومي، قررت إقامة جنازة عسكرية له.

يذكر أن اسم عبدالسلام صيام برز بعد تسلمه منصب أمين عام مجلس الوزراء، عام 2012، وذلك بقرار من رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الذي كان يدير قطاع غزة في حينه، وقبل تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية.

وعام 2017، قررت حركة حماس عبر نوابها في المجلس التشريعي الفلسطيني السابق، تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية، حيث اختير عبدالسلام صيام رئيسا لها؛ الأمر الذي رفضته السلطة الفلسطينية واعتبرته خطوة لتعميق الانقسام الفلسطيني.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته، أصدرت حركة حماس قرارا بحل اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، وذلك بعد اتفاق المصالحة مع حركة فتح، حيث غاب القيادي بحماس عن أداء أي مهام حكومية بغزة منذ ذلك الحين.

يذكر أن حركة حماس تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007؛ وذلك إثر اقتتال داخلي مسلح مع حركة فتح والأجهزة الأمنية الفلسطينية، في حين لم تنجح اتفاقيات المصالحة الموقعة بين الجانبين في إنهاء الانقسام الفلسطيني لغاية الآن.

وتلعب مصر دورا كبيرا في ملف إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، والبحث في الأسباب التي أدت إلى عدم التقدم في هذا الملف، رغم توقيع العديد من الاتفاقات بين حركتي فتح وحماس.