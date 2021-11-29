السودان.. الإفراج عن عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان‎‎

أفرجت السلطات السودانية، اليوم الإثنين، عن عضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان، بعد اعتقال دام أكثر من شهر.

ويواجه محمد الفكي سليمان بلاغات دونها ضده الجيش السوداني، تحت المادة 58 من القانون الجنائي السوداني، وتتصل بتحريض القوات النظامية على التمرد، والمادة 62، المتعلقة بإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام.

وكان الفكي قد دخل في ملاسنات عبر وسائل الإعلام مع رئيس مجلس السيادة، الفريق عبدالفتاح البرهان؛ على خلفية محاولة انقلابية أحبطتها السلطات، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اتهم الفكي المكوّن العسكري بمحاولة السيطرة على الأوضاع السياسية.

وقال الفكي في مقابلة مع تلفزيون السودان الرسمي: ”هنالك محاولة من المكون العسكري لتعديل المعادلة السياسية، وهذا مخل بعملية الشراكة“، معتبرا أن ذلك ”هو الانقلاب الحقيقي وهو انقلاب أبيض“.

واعتقل الفكي، يوم الـ 25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع عدد من المسؤولين الحكوميين في ذلك الوقت، عقب إعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة، بواسطة قائد الجيش.

وأكد المحامي المعز حضرة، في حديث لـ ”إرم نيوز“، الإفراج عن محمد الفكي سليمان، اليوم الإثنين، من المعتقل الذي مكث فيه أكثر من شهر دون أي سند قانوني، حسب قوله.

وقال حضرة، إن البلاغات المدونة ضد الفكي هي إجراءات مكانها النيابة العامة، متوقعا أن يتم تحريكها خلال الأيام المقبلة.

ويواجه كل من وزير الصناعة في الحكومة المنحلة، إبراهيم الشيخ، وعضو لجنة تفكيك التمكين، وجدي صالح، إلى جانب المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير، جعفر حسن، والقيادي بتجمع المهنيين، إسماعيل تاج، ذات البلاغات المدونة ضد محمد الفكي سليمان.

من جهتها، قالت هيئة محامي دارفور، إن البلاغات المدونة ضد المسؤولين في الحكومة السابقة، ”كيدية“، مؤكدة تضامنها مع كل المتأثرين بالإجراءات ”الكيدية“ التي نجمت عن انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفرجت السلطات، يوم السبت الماضي، عن كل من وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة المنحلة، خالد عمر يوسف، ووالي الخرطوم السابق، أيمن نمر، وعضو لجنة تفكيك التمكين، طه عثمان، ورئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم، شريف محمد، والمفوض المالي بلجنة التمكين، ماهر أبو الجوخ.