الرئيس الإسرائيلي يزور الحرم الإبراهيمي رغم التحذيرات الفلسطينية

زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يوم الأحد، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، للاحتفال بما يسمى ”عيد الأنوار“ اليهودي، وذلك رغم التحذيرات الفلسطينية، من أن تؤدي الزيارة إلى حدوث تصعيد.

وذكرت قناة ”كان“ العبرية، أن ”الرئيس إسحاق هرتسوغ دخل مدينة الخليل، وتوجه إلى المسجد الإبراهيمي في المدينة، وأضاء أول شمعة في عيد الحانوكا“.

وأشعل هرتسوغ شعلة عيد الأنوار ”الحانوكا“ برفقة الحاخام الرئيس للجيش الإسرائيلي شاي أبرمسون.

وفي وقت سابق، تظاهر العشرات من نشطاء اليسار الإسرائيلي بينهم عضو الكنيست موسى راز عن حزب ”ميرتس“، قرب المسجد الإبراهيمي، لكن الشرطة الإسرائيلية منعتهم من الاقتراب من المكان.

وبحسب صحيفة ”معاريف“ العبرية، وقعت اشتباكات بين ناشطين إسرائيليين مناهضين لزيارة هرتسوغ، وقوات من الجيش الإسرائيلي، عند مدخل المسجد الإبراهيمي.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات من الجيش الإسرائيلي اعتدت، في وقت سابق من يوم الأحد، على عشرات المصلين الفلسطينيين في ساحات المسجد الإبراهيمي، بعد أن تجمعوا عقب صلاة الظهر أمام مدخل المسجد، وهتفوا منددين بزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وكانت السلطة الفلسطينية وفصائل مختلفة قد حذرت من تداعيات هذه الخطوة، ومدى إمكانية أن تتسبب في موجة تصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حسام أبو الرب، في وقت سابق، إن ”الاحتلال الإسرائيلي يتحمل تداعيات هذه الخطوة، وإنها هجمة جديدة لتشجيع المستوطنين لمواصلة اقتحاماتهم واعتداءاتهم على المقدسات، سواء المسجد الأقصى أو الحرم الإبراهيمي وعلى الكنائس أيضا“، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

بدوره، قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إن ”اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي، إمعان من جانب إسرائيل في العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، وإمعان في استفزاز مشاعر الفلسطينيين بل مشاعر الملايين من العرب والمسلمين“.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، دانت جامعة الدول العربية زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، للحرم الإبراهيمي الشريف.

وقالت الجامعة في بيان صحفي إن ”اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي يأتي في إطار ما يتعرض له الحرم من تهويد بعد تقسيمه الزماني والمكاني، والذي جاء بعد المذبحة التاريخية للحرم في شهر رمضان عام 1994، وراح ضحيتها بصلاة الفجر حوالي 29 شهيدا“.

وأشارت الجامعة إلى أن ”هذا الاعتداء يأتي في ظل استمرار وإمعان سلطات الاحتلال في تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، استهتارا واستفزازا لمشاعر المسلمين ومقدساتهم، وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية“.