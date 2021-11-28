الجيش الليبي يطيح بخلية خططت لشن هجمات في سبها.. واعتقال المتشدد علي باكير

ألقت وحدة تابعة للجيش الوطني الليبي القبض على أفراد خلية متشددة خططوا لتنفيذ هجمات، وذلك في مداهمة جرت بأحد أحياء مدينة سبها جنوبي ليبيا.

وقال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، يوم الأحد، إنه ”بعد مدة من رصد الأجهزة الأمنية لهم، تم القبض على المدعو علي الباكير، رفقة شخصين أحدهما يحمل الجنسية المصرية والآخر الباكستانية، بعد مداهمة منزل كانوا قد استأجروه في أطراف منطقة حجارة بمدينة سبها“.

وأكد المحجوب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن ”الهدف من استئجار البيت، التجهيز لتكوين خلايا وتنفيذ عمليات إرهابية داخل مدينة سبها“.

وتابع :“كلفت بتنفيذ المهمة وحدة من المهام الخاصة سرية العاصفة اللواء 106″، مشيرا إلى مقتل جندي خلال المداهمة.

وقال مصدر عسكري لـ“إرم نيوز“، إن ”المجموعة المتشددة كانت بصدد تنفيذ مجموعة من العمليات في مدينة سبها، ضد أهداف من ضمنها مجمع المحاكم في المدينة“.

وأكد المصدر أن ”المتشدد علي باكير، ينتمي لتنظيم مجلس شورى بنغازي المنحل، وهو قريب للمتشددين القيادي محمد باكير الشهير بالنحلة، الذي قتل في مصراتة بعد القبض عليه من قبل جهاز مكافحة الجريمة، وخالد باكير، من تنظيم أنصار الشريعة المصنف إرهابيا“.

وبين المصدر أن باكير ”ينتمي إلى عائلة تعتنق الفكر المتشدد، وتتحدر من مدينة بنغازي، وقتل له أخوة أحدهم سقط في معارك الصابري ضد الجيش، والآخر بالهلال النفطي والثالث في سوريا والرابع في طرابلس، والأب مات في سجن أبو سليم أيام حكم القذافي“.

وأشار إلى أن باكير ”التحق في وقت لاحق بتنظيم داعش وأقسم بالولاء للبغدادي، وهو حاليا من قادة التنظيم“.

وشهدت مدينة سبها هجوما إرهابيا انتحاريا وقع شمالي المدينة، في حزيران/ يونيو الماضي، أسفر عن مقتل ضابطين فيما أصيب آخرون.

واستهدف الهجوم بسيارة مفخخة نقطة تفتيش أمنية في بوابة مفرق المازق، وقتل فيه ضابطان من جهاز البحث الجنائي وإصابة آخرين من العناصر الأمنية.

وتبنى تنظيم داعش، في حينه، هذا الهجوم.

ونشرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم، فيديو يظهر لحظة الهجوم بسيارة مفخخة على نقطة التفتيش الأمنية في سبها، إضافة إلى صور لمنفذ العملية، ويدعى محمد المهاجر.

وكان الجيش الليبي أعلن قبل يومين من الهجوم على بوابة مازق، القبض على ثلاثة من قيادات تنظيم متشدد، عندما داهم بؤرة اختبأ فيها المتشددون، في بلدة تاروت جنوبي ليبيا.