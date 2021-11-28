المرصد: الجيش السوري يقصف مناطق بريف إدلب قريبة من "قواعد تركية"

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، نقلا عن شهود عيان، بأن قصفا صاروخيا مكثفا بنحو 50 قذيفة نفذته قوات الجيش السوري، استهدف مناطق قواعد عسكرية تابعة للجيش التركي بريف إدلب الجنوبي.

واستهدف القصف الصاروخي، قرى وبلدات مجدليا ومعرزاف ومنطف وكنصفرة ومناطق أخرى من جبل الزاوية، وفقا للمرصد السوري.

وذكر المرصد، أن المنطقة المستهدفة بالقصف الصاروخي، تتواجد فيها قواعد ونقاط مراقبة تركية.

وبحسب نشطاء المرصد السوري، فإن القصف الصاروخي الذي طال قرية معرزاف تسبب بإصابة طفل.

من جهتها، ذكرت مواقع وحسابات تابعة للمعارضة السورية أن القوات الحكومية والقوات الروسية قصفت بالمدفعية بلدة معرزاف بريف إدلب الجنوبي، ظهر اليوم الأحد، ما أدى إلى إصابة 10 أطفال.

وأعلن ما يسمى ”الدفاع المدني السوري“، التابع للمعارضة، عبر حساباته إصابة 10 أطفال بجروح، جميعهم من عائلة واحدة.

وأضاف أنهم أُصيبوا جراء قصف مدفعي موجه بالليزر (كراسنبول)، من قبل القوات الحكومية وروسيا، استهدف منازل المدنيين في بلدة معرزاف.

وأسعفت فرق ”الدفاع المدني“ بعض الأطفال المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت-الأحد، قصفا صاروخيا نفذته قوات الجيش السوري، على أماكن في فليفل وبينين والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة مناطق في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

وقبل نحو أسبوعين، أفادت وسائل إعلام سورية معارضة، بأن الطائرات الحربية الروسية شنّت غارات على مناطق في محافظة إدلب شمالي غرب سوريا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

واستهدفت الغارات، وفقا لتقارير المعارضة، مشاريع لتربية الدواجن بالقرب من مدينة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي.

كما شنت الطائرات الروسية غارات على مناطق في البادية السورية، استهدفت مواقع مفترضة لتنظيم ”داعش“.

وأعلن في وقت سابق، عن مقتل عنصر من الجيش السوري برصاص عناصر فصائل المعارضة المسلحة، على محور مدينة سراقب شرق مدينة إدلب، حيث استهدفت الفصائل بقذائف صاروخية مواقع للأمن السوري في تلة البركان شمال اللاذقية، ومحور الشيخ عقيل وأورم الصغرى غرب حلب، ومحور قرية الدار الكبيرة، وقرية الطلحية في ريف إدلب.