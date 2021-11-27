تحذيرات فلسطينية من نية الرئيس الإسرائيلي زيارة الحرم الإبراهيمي في الخليل‎‎

حذرت جهات فلسطينية حكومية وفصائلية من نية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زيارة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل للاحتفال بعيد ”الأنوار“ اليهودي، مشيرة إلى أن هذه الزيارة قد تؤدي لتداعيات خطيرة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حسام أبو الرب إن ”الاحتلال الإسرائيلي يتحمل تداعيات هذه الخطوة، وإنها هجمة جديدة لتشجيع المستوطنين لمواصلة اقتحاماتهم واعتداءاتهم على المقدسات، سواء المسجد الأقصى أو الحرم الإبراهيمي وعلى الكنائس أيضا“، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

بدوره، قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إن ”اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي إمعان من جانب إسرائيل في العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، وإمعان في استفزاز مشاعر الفلسطينيين بل مشاعر الملايين من العرب والمسلمين“.

وأضاف أن ”هذا يأتي في سياق السياسة الإسرائيلية العدوانية القائمة على الاستيطان، وهو أيضا استمرار للتنكر لأي احتمال لتحقيق سلام قائم على العدل والشرعية الدولية“.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت أن الرئيس الإسرائيلي قرر الاحتفال بعيد ”الأنوار“ اليهودي بالحرم الإبراهيمي في الخليل، وهي الخطوة التي لاقت انتقادات لاذعة من قبل مسؤولين إسرائيليين.

ودعت حركة حماس، أمس الجمعة، الفلسطينيين للتصدي لزيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى الحرم الإبراهيمي؛ بهدف مشاركته في عيد الأنوار ”حانوكا“ اليهودي الأحد المقبل، محذرة من خطورة هذه الزيارة.

وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن ”إسرائيل تحذر من النتائج المترتبة على زيارة هرتسوغ للحرم؛ لأنها تمثل استفزازا لمشاعر الفلسطينيين وانتهاكاً صارخاً لحرمة المسجد الإبراهيمي في الخليل“.

وأضاف القيادي في حماس أن ”إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا الاعتداء“، وفق ما ذكر موقع حركة حماس الرسمي.

وتابع أن ”على أهالي القدس وفلسطينيي الداخل الرباط في المسجد الأقصى والدفاع عنه إزاء محاولات الاحتلال تهويد حائط البراق، بنصب شمعدان ضخم في ساحة البراق استعدادا للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي“.

والخليل، أكبر مدينة في الضفة الغربية، هي موطن لحوالي ألف يهودي يعيشون تحت الحماية العسكرية، بين أكثر من 200 ألف فلسطيني.

ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي.