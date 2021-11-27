مقتل ضابطين سودانيين خلال معارك حدودية مع مليشيات إثيوبية

كشفت مصادر سودانية السبت، عن فقدان الجيش عددا من عناصره بينهم ضابطان، خلال معارك مع مليشيات إثيوبية داخل الأراضي السودانية بمنطقة ”الفشقة“.

ولم تصدر عن الجيش السوداني أي تعليقات، على هذه الأنباء.

وقال رئيس لجنة متضرري منطقة ”الفشقة“، الرشيد عبد القادر، إن المعارك وقعت قرب منطقة ”بركة نورين“ شرق الفشقة الصغرى، حيث تقيم المليشيات الإثيوبية معسكرا ضخما قوامه حوالي 4 آلاف جندي.

وأكد عبد القادر لـ“إرم نيوز“، استمرار المعارك منذ الصباح الباكر حتى ما بعد ظهر السبت، حيث ظلت أصوات دوي المدافع تسمع بكثافة خلال هذه المدة.

وأضاف: ”المعارك كانت داخل الأراضي السودانية بعمق 17 كيلومترا، عندما اقتحم الجيش السوداني معسكرا للمليشيات الإثيوبية“.

وأكد أن الجيش فقد ضابطين، أحدهما برتبة رائد والثاني برتبة ملازم، إضافة إلى عدد من الجنود، جرت مواراة جثامينهم الثرى في منطقة ”الجميزة“ بينما، أُسعف المصابون إلى منطقة تسمى ”تبارك الله“.

ودعا عبد القادر، الجيش السوداني ”لمواصلة دحر المليشيات الإثيوبية التي مازالت تحتل ما يصل إلى 40% من الأراضي السودانية“، في تلك المنطقة.

وقال إن ”معسكران لمليشيات إثيوبية، لا تزال تتواجد داخل الأراضي السودانية، ما يتطلب تفكيكهما بوساطة الجيش السوداني“.

وكان موقع ”سودان تربيون“ قد نقل عن مصادر عسكرية قولها، إن الجيش السوداني رد فجر السبت على توغل قوات إثيوبية ومليشيات الأمهرا داخل الأراضي السودانية شرق منطفة ”بركة نورين“، عند مستوطنة ”ملكاوا“ بعمق 17 كيلومترا.

وذكرت المصادر، أن الهدف من التوغل الإثيوبي الجديد، تحقيق أمرين، الأول: ”إسناد كبار مزارعي الأمهرا الذين يعملون على حصاد نحو 10 آلاف فدان زُرعت داخل السودان، والثاني قطع الطريق أمام تقدم قوات جبهة تحرير إقليم التيغراي على منطقة بحر دار الإثيوبية“.

وطالب الرشيد عبد القادر، الجيش السوداني ”باستمرار تقدمه وتحرير كل الأراضي وقطع الطريق أمام تحركات الجيش الإثيوبي ومليشيات الأمهرا“.

ونقل موقع ”سودان تربيون“ الإخباري عن عبد القادر قوله، إن أطماع إثيوبيا وإقليم الأمهرا في أراضي الفشقة الخصبة ”لم تنتهِ على الرغم من الحرب الأثنية التي تدور في بلادهم“.

وتفيد التقارير الميدانية باشتداد المعارك بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيغراي، حيث تتواصل المواجهات منذ الأسبوع الماضي على 4 جبهات؛ أبرزها شواربيت (218 كيلومترا فقط عن العاصمة أديس أبابا).