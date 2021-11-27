حمدوك يعفي مدير عام الشرطة السودانية ونائبه

أعفى رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، اليوم السبت، مدير عام قوات الشرطة السودانية ونائبه من مصبيهما بعد أيام من سقوط ضحايا خلال مظاهرات مناهضة لقرارات القوات المسلحة بحل الحكومة الانتقالية وإعادة تعيين ”حمدوك“ رئيسا للوزراء والمطالبة بالحكم المدني.

وقال ”حمدوك“ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ”أصدرتُ اليوم قراراً يقضي بإعفاء مدير عام قوات الشرطة ونائبه من منصبيهما، وتعيين الفريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، واللواء مدثر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عاما“.

وأعفى حمدوك فريق أول شرطة حقوقي، خالد مهدي إبراهيم الإمام من وظيفة مدير عام قوات الشرطة، وفريق شرطة حقوقي، الصادق علي إبراهيم من وظيفة نائب مدير عام قوات الشرطة.

وسقط نحو 40 شخصا حسب لجنة أطباء السودان خلال التظاهرات التي أعقبت قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وتكذب الشرطة أرقام لجنة الأطباء حول الضحايا بسقوط قتيل واحد في 17 نوفمبر/ تشرين ثاني الحالي.

وتصدت قوات الشرطة لتفريق المظاهرين بالعاصمة والولايات باستخدام الغاز المسيل للدموعK حسب بيان سابق.

من هو قائد الشرطة السودانية الجديد؟

والفريق شرطة عنان حامد محمد عمر الذي عين مديراً عاماً للشرطة، ولد في العام 1964، درس مراحله الابتدائية في منطقة ”قندتو“ ومدينة ”شندي“ بولاية نهر النيل في شمال السودان، وحصل على بكالريوس القانون من جامعة النيلين 1994، ونال درجة الماجستير في القانون العام من جامعة جوبا في العام 2010.

وحصل عنان على عدد من الأوسمة خلال الخدمة منها وسام الإنجاز لـ 3 مرات، كما تلقى العديد من الدورات المهنية.

عمل عنان في عدد من مناطق السودان حيث يتطلب عمل الشرطة التنقل بين المناطق والوحدات، وشغل مدير مرور محلية شندي بولاية نهر النيل، كما عمل مديراً لشئون عامة مرور ولاية القضارف شرقي البلاد، ثم مديرا لمرور ولاية كسلا، ومديراً لشرطة محلية شندي، ومديرا لدائرة الجنايات، ومديرا لدائرة الشؤون العامة، ثم مديرا لشرطة ولاية جنوب كردفا، ومديرا لغرفة المعلومات، وشغل أيضاً مديرا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقائدا لقوات الاحتياطي المركزي حتى 22 يوليو/ تموز العام 2020.