نصر الله: قيمة دعم الوقود الإيراني في الفترة الماضية 10 ملايين دولار‎‎

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن الجماعة أنفقت أكثر من 10 ملايين دولار إجمالًا على وقود مجاني ومدعوم مصدره إيران للبنانيين، منذ سبتمبر/ أيلول.

وفي خطاب تلفزيوني قال نصر الله إن ما قيمته 2.6 مليون دولار من الوقود تم توفيره مجانًا لمؤسسسات غير حكومة، وبلديات، ومستشفيات حكومية، وغيرها من المؤسسات اللبنانية، بينما تم بيع وقود بأكثر من 7.5 مليون دولار بأسعار مدعومة.

وقال إن حملة توزيع المازوت على المستشفيات، ودور المسنين، والبلديات، ستستمر شهرًا إضافيًا فقط، وإن أولئك الذين يعيشون على ارتفاع 500 متر وما فوق ستكون لهم الأولوية بالحصول على المازوت المدعوم وبالليرة اللبنانية مع اقتراب أشهر الشتاء الباردة، وإن مئات الآلاف من العائلات ستستفيد من هذا المشروع.

وقال نصر الله: ”تحملنا في المرحلة الأولى من مبادرة المازوت 10 ملايين دولار تحت عنوان المساعدة، وتخفيف المعاناة عن شرائح محددة في لبنان“.

وبدأ حزب الله استيراد الوقود الإيراني عبر سوريا، في سبتمبر/ أيلول، في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى معالجة النقص في البلاد بسبب أزمتها الاقتصادية الطاحنة.

وتم نقل الوقود بواسطة قوافل من الشاحنات من ميناء بانياس السوري إلى لبنان في محاولة لتجنب عقوبات أمريكية محتملة على لبنان.

وبلغ نقص الوقود في لبنان ذروته خلال الصيف، لكن الأزمة خفت بعد أن رفعت الحكومة الدعم بالكامل مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وانخفاض الاستهلاك.