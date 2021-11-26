"الإيكونوميست": اتفاق البرهان وحمدوك يوسّع نفوذ الجيش السوداني

اعتبرت مجلة ”الإيكونوميست“ البريطانية أن الاتفاق الذي وقعه قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان مع عبد الله حمدوك، وقضى بعودة الأخير رئيسا للوزراء، ”يمنح الجنرالات المزيد من القوة“.

وفي تقرير بعنوان ”الجيش يشدد قبضته على الانتقال السياسي في السودان“، سجلت ”الإيكونوميست“ شواهد عدة من وثيقة المصالحة ومن ردود الفعل الإقليمية والدولية، خرجت منها برؤية أن ”الفريق البرهان، الذي يُعتبر في موقع رئيس الجمهورية ويحظى بتأييد دول عربية رئيسة، أضحى الآن أكثر قوة وتفويضا في قيادة المرحلة الانتقالية، حتى وإن كان يواجه معارضة من تشكيلات مدنية رافضة لما حصل“.

وكان الفريق البرهان أعلن في وثيقة توقيع الاتفاق مع حمدوك أن الاتفاق هو بمثابة ”دفاع واضح عن الثورة“ التي حصلت قبل عامين، عندما أطاح المتظاهرون بعمر البشير، مشيرة إلى أن ”هذا الاتفاق يعيد التأكيد على مبدأ الشراكة بين المدنيين والقوات المسلحة الذي يشكل أساس اتفاق تقاسم السلطة لعام 2019“.

وتقضي بنود الاتفاق بإطلاق سراح الأشخاص المحتجزين بعد 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ومن بينهم أعضاء في مجلس الوزراء.

لكن الانتخابات التي كانت موعودة في عام 2022، ستجرى الآن في موعد لا يتجاوز منتصف عام 2023.

وفي غضون ذلك، رأت ”الإيكونوميست“ أن حمدوك سيعمل تحت سلطة الفريق البرهان، الذي يبدو أن لديه السلطة لإقالته أو عزل أيّ من وزرائه.

وعرض التقرير صورة أخرى من مشهد قوة الجيش التي تضاعفت في التطورات الأخيرة، لافتة إلى أنه ”في الأسابيع التي أعقبت حركة 25 تشرين الأول/ أكتوبر، حشد الفريق البرهان مزيدا من الموالين له في الجهاز الحكومي“.

وقالت: ”المجلس السيادي، الذي كان في الأصل هيئة عسكرية مدنية مشتركة، أصبح الآن مكوّنا بشكل شبه حصري من العسكريين، ومن بينهم نائب البرهان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ويضم العديد من قادة التمرد السابق في دارفور وجنوب السودان ممن انضموا إلى الحكومة كحلفاء للجنرالات بعد اتفاق سلام العام الماضي“.

ولاحظ التقرير أن ”التحالف المدني الذي قاد الحركة الاحتجاجية لم يعد له مقعد على الطاولة“.

ورأت ”الإيكونوميست“ أن مشهد الاحتجاجات في الخرطوم والمدن السودانية الأخرى لا يغير من القراءة التي ترى في ما حصل ”اتفاقا يمنح الجنرالات المزيد من القوة في قيادة المرحلة الانتقالية“.