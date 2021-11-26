إصابة 135 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي، والاختناق بعد اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس وقلقيلية بالضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر في نابلس في بيان، إنه ”تعامل مع 135 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي بيتا وبيت دجن شرق وجنوب مدينة نابلس“.

وذكر الهلال أن ”حصيلة المواجهات في منطقة جبل صبيح في بيتا ارتفعت إلى 19 إصابة بالرصاص المطاط، بينهم صحفيون، بالإضافة إلى 97 إصابة بالغاز المسيل للدموع، بينما أصيب فلسطينيان بجراح مختلفة أثناء المواجهات“.

من ناحيتها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، أن ”قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت المسيرة الرافضة للبؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بيتا، حيث أطلقت تجاه المواطنين الفلسطينيين الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع“.

وبحسب الوكالة الرسمية للأنباء (وفا)، قمعت القوات الإسرائيلية، المسيرة الأسبوعية التي ينظمها الفلسطينيون شرق بلدة بيت دجن شرق نابلس، للمطالبة بوقف البؤر الاستيطانية في القرية.

وفي السياق ذاته، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق الشديد خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة أخرى انطلقت من قرية كفر قدوم بمدينة قلقيلية.

ووفق وكالة الأنباء ”وفا“، أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص المعدني، إضافة إلى العشرات بالاختناق، بعد إطلاق النار عليهم من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء تنظيمهم للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا باستمرار اعتداءات المستوطنين على القرية الفلسطينية.

ووقعت مواجهات عنيفة جدا مع جنود الجيش الإسرائيلي الذين حاولوا اقتحام القرية تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت والغاز ما أدى لوقوع الإصابات بين الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، بعد انطلاق فعالية تطالب باستعادة جثامين الشهداء الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن فلسطينيين نظموا فعالية في منطقة الكرم قرب بلدة بدو، الواقعة في غرب مدينة القدس، مطالبين السلطات الإسرائيلية بتحرير جثامين شهداء استشهدوا في شهر أيلول/سبتمبر الماضي خلال اشتباك مسلح مع قوات من الجيش الإسرائيلي.