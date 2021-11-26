صحف عالمية: اختبار "حاسم" لديمقراطية أمريكا في العالم.. والليبيون أمام اختيار "مثير للشفقة"

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، أهم القضايا والملفات الطارئة على الساحتين العربية والدولية، حيث سلطت صحف الضوء على ”قمة افتراضية للديمقراطية“ الشهر المقبل، بدعوة أمريكية وبمشاركة نحو 110 دول، ووصفتها الصحف بأنها ”اختبار حاسم لمصداقية واشنطن“ في العالم بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وناقشت صحف أخرى آخر مستجدات الشأن الليبي والاستعداد للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، موضحة أن ليبيا قد تضطر لاتخاذ منعطف دراماتيكي في طريقها إلى السلام.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لحرب وشيكة مع الصين، حيث تتطلع بكين إلى تغيير جذري للوضع الراهن.

أمريكا.. اختبار حاسم للديمقراطية

قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، إن ”أقل من شهر فقط يفصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عقد قمة من أجل الديمقراطية، حيث سيحاول رؤساء الدول وممثلو المجتمع المدني، التشديد على الالتزامات التي تعمق القيم الديمقراطية في البلاد، ومعالجة الصعود المتزايد للاستبداد على مستوى العالم“.

وأشارت المجلة إلى أن ”هذا الحدث يأتي في أعقاب الانسحاب الفوضوي الأمريكي من أفغانستان، الذي أعقبه فقدان مصداقية من قبل حلفاء الولايات المتحدة وترك السكان المعرضين للخطر في أفغانستان في أيدي حركة طالبان“، موضحة أن ”هذا الملف يلقي بظلال قاتمة على الاجتماع رفيع المستوى الذي سُيعقد الشهر المقبل“.

وذكرت المجلة في تحليل لها: ”إذا كانت الولايات المتحدة تريد تعزيز الديمقراطية في الخارج – وهو أمر يزعم البيت الأبيض أنه مركزي في السياسة الخارجية – فعليها أن تعالج بسرعة مشكلة المصداقية هذه.. وإذا أرادت أيضا أن تحول الخطاب إلى تقدم نحو الديمقراطية، من بيلاروسيا إلى ميانمار، ومن فنزويلا إلى السودان، فعليها أن تبدأ بفعل كل ما بوسعها لإنقاذ المدافعين عن الحرية في أفغانستان“.

وفي التحليل الذي حمل عنوان: ”هل الترويج للديمقراطية في الولايات المتحدة موثوق به بعد أفغانستان؟“، أضافت المجلة: ”لعدة أشهر، دعا الكثيرون إدارة بايدن إلى إجلاء الأفغان المعرضين للخطر، وهم مَن عملوا جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة على مدار العشرين عاما الماضية لبناء أفغانستان سلمية وديمقراطية تحترم الحقوق.. ولكن للأسف تُرك الآلاف منهم عندما غادرت آخر رحلة عسكرية أمريكية كابول“.

وأوضحت: ”ومع ذلك، فإن لغز المصداقية يتجاوز إخفاقات الولايات المتحدة في أفغانستان.. فعلى مدى عقود، أصدرت واشنطن بيانات تؤكد أنها تقف إلى جانب شعب دولة معينة تسعى إلى مستقبل أفضل في مواجهة نظام شمولي، لكن أصبح الانفصال بين الكلمات والأفعال واضحا بشكل خاص، منذ أن تولى بايدن منصبه في يناير الماضي“.

وتابعت المجلة: ”يحتاج البيت الأبيض إلى التحرك بسرعة لسد فجوة المصداقية.. الخطوة الأولى التي ينبغي أن يتخذها هي توسيع كتاب الولايات المتحدة لدبلوماسية تعزيز الديمقراطية. وهذا ينطوي على تجاوز العقوبات لتشمل خطوات أخرى يمكن أن تكبح السلوك الاستبدادي.. ويجب أيضا نشر خيارات عملية جديدة – بالإضافة للعقوبات الاقتصادية – لإحداث تغيير سلوكي من قبل الأنظمة القمعية. وأخيرا، يجب التفكير في أشكال جديدة من التدخل للمساعدة في منع القمع الذي لا يتطلب التزاما مستداما بالقوة العسكرية، مثال، يمكن اللجوء إلى الهجمات الإلكترونية المتطورة على البنية التحتية للنظام المسؤول“.

واختتمت ”ناشيونال إنترست“ تحليلها بالقول: ”وفي حين أن القمة سينتج عنها (صرخة حشد) من أجل المدافعين عن الحرية والديمقراطية في كل مكان، فإن الإجراءات – وليس الخطابات – ضرورية لإعادة بناء الثقة واستعادة مصداقية الإدارة الأمريكية.. وإن الفشل في التصرف سوف يشير بلا شك إلى أن الولايات المتحدة ليست على مستوى مهمة قيادة العالم الحر خلال ما أشار إليه بايدن نفسه على أنه (نقطة انعطاف) بين الديمقراطية والاستبداد“.

ليبيا.. اختيار ”مثير للشفقة“

رأت صحيفة ”التايمز“ البريطانية أن ”الشعب الليبي أصبح مجبرا الآن على الاختيار من بين طاقم من الفاسدين والمجرمين المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في الشهر المقبل“، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن ”البلد الذي مزقته الحرب في شمال إفريقيا قد يضطر إلى اتخاذ منعطف دراماتيكي في طريقه إلى السلام“.

وقالت الصحيفة في تحليل لها: ”وفي اختيار مثير للشفقة، فإن الليبيين الآن أمام العديد من المرشحين؛ أحدهم، سيف الإسلام، نجل الديكتاتور الراحل معمر القذافي، مطلوب خارج وطنه ووجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب.. وتم منعه من الترشح للانتخابات من قبل لجنة الانتخابات؛ بعد إدانته قبل خمس سنوات في ليبيا نفسها بسبب نفس المزاعم؛ التواطؤ في قمع والده العنيف لاحتجاجات المعارضة“.

وأضافت: ”يمكنه (سيف الإسلام) أن يستأنف على القرار، ولكن في ظاهر الأمر، فإن محاولته للعب على الحنين الشعبي للاستقرار النسبي لعهد والده الذي امتد 40 عاما، خاصة بين الناخبين الأصغر سنا الذين لا يتذكرون سوى القليل، قد انتهت الآن“.

وتابعت: ”ومع ذلك، فإن المرشحين الرئيسيين الذين بقوا في الديمقراطية الجديدة في ليبيا هم بالكاد أكثر شهية للحكم في نظر الكثير من الناس.. الأول هو المشير خليفة حفتر الذي كان ضابطا بالجيش في عهد القذافي قبل أن ينشق وهو نفسه متهم بارتكاب جرائم حرب في الصراع الذي مزق ليبيا في السنوات السبع الماضية. والثاني هو عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المنقسم في البلاد، وهو الآن يخضع لعقوبات أمريكية لتقويض (السلام والأمن والاستقرار)“.

وأردفت: ”إن الوجه الرابع البارز، وربما المرشح الأفضل للفوز، رغم قلة استطلاعات الرأي الموثوقة، هو عبدالحميد الدبيبة رئيس الوزراء المؤقت.. إنه من عائلة تجارية متهمة على نطاق واسع بالفساد، لكن الأهم من ذلك أنه وعد على وجه التحديد عندما تولى منصب رئيس الوزراء بأنه لن يترشح لمنصب الرئاسة، لكنه خالف هذا الوعد الآن“.

واستطردت الصحيفة: ”وفي حين أنه من الصحيح القول بأن قرار إجراء الانتخابات قد حافظ على السلام لمدة عام، فإن التصويت نفسه قد يكون نقطة تحول قاتمة.. وبغض النظر عن الصعوبات اللوجستية لتنظيم الاقتراع في بلد تنهار فيه الحكومة، لم يكن هناك التزام من قبل الاتحاد الأوروبي أو أي من الوسطاء الخارجيين الآخرين بتوفير مراقبي الانتخابات.. وقد يؤدي الفشل في المضي قدما في التصويت، الذي يطالب به البعض، إلى عودة العنف“.

وأشارت: ”كانت التسوية السياسية التي قادتها الأمم المتحدة، في فبراير الماضي، والتي عززت وقف إطلاق النار في الحرب ومهدت الطريق لإجراء الانتخابات، على وجه التحديد، قد استبعدت القادة المؤقتين الذين يترشحون لشغل مناصب دائمة.. ولكن تم تجاهل ذلك ببساطة من قبل لجنة الانتخابات“.

استعدادا للحرب.. الصين وأمريكا

قالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية في تقرير لها: ”يرى الخبراء ضرورة أن تكون الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لحرب وشيكة مع الصين، حيث تتطلع بكين إلى تغيير جذري للوضع الراهن، من خلال تكثيف الاستثمار في جيش التحرير الشعبي، والوقت ليس في صالح العالم“.

وأضافت: ”تبحر السفن الحربية الأمريكية الآن عبر مضيق تايوان رغم التوترات المتزايدة، حيث هددت الصين بالاستيلاء على الجزيرة بالقوة.. ويبدو أن استثمار الصين في القوة، المعروفة باسم (جيش التحرير الشعبي الصيني) يظهر أن المسؤولين يستعدون لحرب محتملة مع الولايات المتحدة بشأن تايوان.. علاوة على ذلك، كان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، منفتحا بشأن هدفه المتمثل في إخضاع تايوان للحكم الصيني للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني“.

وتابعت: ”يذهب أحد الخبراء بالقول إنه من أجل ردع الصين، يجب على الولايات المتحدة أن تبني بسرعة قواتها في المحيط الهادئ، وتواصل تعزيز التحالفات العسكرية في المنطقة لضمان الوصول إلى القواعد في وقت النزاع، وتسريع تسليم المعدات العسكرية المشتراة إلى تايوان“.

وأردفت: ”يحذر الخبراء من أنه في حال سيطرت الصين على تايوان، سيمكنها بعد ذلك فرض نفوذها على كل من اليابان وكوريا؛ لأن تايبيه هي شريان الحياة للشحن في كلا البلدين.. وهذا يعني أن واشنطن بحاجة إلى تعزيز القوات العسكرية في المنطقة، والعمل مع تايوان لتحويلها بسرعة إلى قوة صلبة؛ حتى تتمكن من الصمود لفترة طويلة من الزمن“.