خطة إسرائيلية جديدة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في الخليل

وافقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لمجلس مستوطنات كريات أربع الواقعة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وبحسب القناة السابعة العبرية، فإن ”لجنة التخطيط والبناء في مجلس مستوطنة كريات أربع وافقت على بناء 372 وحدة استيطانية جديدة بالمجلس“.

وأكدت القناة العبرية، أن اللجنة عقدت اجتماعًا اليوم الخميس، وتمت المصادقة على مخطط البناء الجديد.

وأشارت القناة إلى أن هذه الخطة الاستيطانية الجديدة، لم تعرض على الجهات الأعلى ومنها وزارة الدفاع الإسرائيلية ولجنة التخطيط والبناء التابعة لها للمصادقة عليها بعد.

ووفق القناة العبرية، فإنه سيتم بناء الوحدات الجديدة في مستوطنة كريات أربع، وتشمل الخطة بناء المباني العامة والمؤسسات التعليمية والمباني التجارية ومناطق للحدائق العامة.

ولفتت القناة إلى أنه خلال العامين الماضيين وافق المجلس الاستيطاني على بناء أكثر من 1000 وحدة سكنية إلى جانب مناطق تجارية وحرم جامعي في مستوطنة كريات أربع بالخليل.

وعبر عضو الكنيست موسي راز عن حزب ”ميرتس“ عن غضبه من قرار إنشاء المستوطنات الجديدة قائلا إن ”قرار اللجنة المحلية في كريات أربع ببناء 372 وحدة سكنية هو محاولة أخرى من قبل المستوطنين المتطرفين لإحباط الحكومة الإسرائيلية“.

وأضاف عضو الكنيست الإسرائيلي: ”أنا واثق من أن وزير الدفاع بيني غانتس لن يوافق على هذا البناء الضار“.

تأتي هذه الخطوة الجديدة، بعد موافقة لجنة البناء على بناء أكبر حي يهودي في مدينة القدس يوم الأربعاء.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مصادقة بلدية القدس التابعة للحكومة الإسرائيلية على مخطط بناء أكبر حي لليهود في مدينة القدس.

وصادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية القدس على الترويج لمخطط بناء حي يهودي جديد في منطقة المطار المهجور في شمال القدس، ويضم حوالي 9000 وحدة سكنية وهو المخطط الاستيطاني الأكبر من نوعه“.

وأكدت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، أن الحي الاستيطاني يقع في منطقة كان من المقرر تسليمها للسلطة الفلسطينية وفق محادثات السلام السابقة مع الفلسطينيين.

ونوهت الصحيفة، أنه من المقرر أن يكون الحي الجديد أكبر حي لليهود في شرق القدس، وسيحتوي على حوالي 9000 وحدة استيطانية على مساحة 1243 دونما.

ويشمل المخطط الاستيطاني بناء فنادق ومرافق وحدائق عامة ومناطق صناعية شمالي مدينة القدس، كما يشمل المخطط إقامة مجمعات تجارية بمحاذاة شارع رقم 45 وتحويل الصالة الرئيسة في مطار القدس المهجور إلى ”مرفق سياحي“.

وتابعت الصحيفة، أن الخطة التي أطلقتها وزارة الإسكان الإسرائيلية ووافقت عليها اللجنة المحلية تشمل الحفاظ على مبنى المطار التاريخي وترميمه، وسيكون حوله مجموعة من المسارات والأماكن العامة.