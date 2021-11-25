آلاف المتظاهرين احتجاجا على الحكم العسكري في السودان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

نزل آلاف السودانيين، اليوم الخميس، إلى الشوارع مجددا، مطالبين بإسقاط الحكم العسكري.

ويأتي هذا رغم اتفاق أعاد رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك لمنصبه، بعد إقالته بقرار من قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول / أكتوبر.

وهتف المتظاهرون في منطقة أم درمان ”حكم العسكر ما يتشكر“، و“المدنية خيار الشعب“، فيما ردد محتجون في شارع الستين بوسط الخرطوم: ”الشعب يريد إسقاط النظام“.

ويوم الأربعاء، قال مكتب رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، إن الأخير أمر بتأمين مظاهرات مقررة، الخميس.

وبحسب بيان، أمر حمدوك بالشروع في إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين من لجان المقاومة، ابتداء من يوم الأربعاء.

وكان حمدوك قال في مقابلة في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إنه سيتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين إما الأربعاء أو الخميس.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني، أن حمدوك سيراجع التعيينات والإعفاءات التي أجراها الجيش أخيرا في مناصب رئيسة في الدولة.

وبعد سيطرة الجيش السوداني بقيادة البرهان، استعان الحكام العسكريون بمسؤولين سابقين مخضرمين من عهد الزعيم المخلوع عمر البشير، لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة.

وأصدر عبدالله حمدوك، الذي اعتقل خلال الانقلاب الأخير، ثم أعيد إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش السوداني، جرى التوصل إليه يوم الأحد الماضي، توجيها بوقف جميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف الحكومية.

وقالت أمانة مجلس الوزراء: ”إلى جانب ذلك، ستخضع كل التعيينات والإعفاءات التي تمت في الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم“.

وكانت وكالة السودان للأنباء الرسمية نقلت عن رئيس الوزراء حمدوك، قوله، الثلاثاء، خلال اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير المعارضة، إن ”تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي“.

وقتل 41 شخصا في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح بـ ”حكومة حمدوك“، السابقة، الشهر الماضي.